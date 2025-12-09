安平產業園區50週年慶 賴清德：全力爭取美方對等關稅最優惠

總統賴清德、市長黃偉哲、安平產業園區廠協會理事長鄭丞焜共同切蛋糕慶賀安平產業園區啟用五十週年。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

安平產業園區九日晚間在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「啟用五十週年聯歡晚會」，總統賴清德、市長黃偉哲、安平產業園區廠協會理事長鄭丞焜共同切蛋糕慶賀。針對美國對等關稅，賴清德表示，政府的立場就是維持國家利益、維持產業互利、堅固糧食安全及國民營養健康，也希望能平衡台美貿易逆差，強化與美國經貿合作關係。

賴清德強調，目前朝台灣爭取百分之對等關稅稅率百分之十五、關稅不疊加等目標邁進，除了跟美國的談判，爭取最好的關稅待遇，行政院也提出九百三十億元的匡助計畫，協助受對等關稅受衝擊的產業，包括金融協助、穩定就業、研發補助、協助開發市場。

總統賴清德與安平產業園區業者代表合影。（記者陳治交攝）

市長黃偉哲指出，安平工業區從六十四年開發完成，迄今已有近六百家廠商進駐，年產值近千億元，就業人數近一萬五千人，並帶動鄰近地區快速發展，包括碳佐嘛里及誠品百貨進駐南區，創造本市經濟繁榮。特別感謝安平產業園區廠協會理事長鄭丞焜建立良好的溝通管道，讓市府掌握工業區廠商之經營需求，營造更優質、友善的投資環境。

安平產業園區廠商協進會於一０五年二月成立，作為政府與業者之間政令宣達與意見溝通之橋梁、處理業者共同事務及共謀園區事業穩健發展；市府與中央持續合作，提升工業區公共設施機能與交通便捷性，改善投資環境，進而提升廠商投資意願、擴大生產，創造就業機會。