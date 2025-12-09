南部中心／綜合報導

台南安平產業園區啟用至今滿50周年，總統賴清德9日晚間南下出席慶祝晚會，除了感謝園區的企業廠商，為台南創造許多就業機會，也感謝台南市長黃偉哲帶領的團隊，總是卯足全力爭取企業到台南投資，同時也帶來好消息，台積電又要來了，要設在新市科學園區。

安平產業園區50週年 賴總統：好消息 台積電又要來了

安平產業園區50周年慶祝晚會，總統賴清德特別南下出席。（圖／民視新聞）總統賴清德，9號晚間來到台南，出席安平產業園區50周年慶祝晚會，特別帶來好消息，護國神山台積電又要到台南，設廠在新市科學園區。總統賴清德表示，我跟大家報告好消息台積電又要來了，我在市長任內爭取5奈米爭取3奈米來到台南，新市科學園區是目前全台灣最大的產業科學園區，現在台積電又要來了。

廣告 廣告

安平產業園區50週年 賴總統：好消息 台積電又要來了

會中透過影片，回顧安平產業園區50年來的發展歷程，總統賴清德也感謝台南市長黃偉哲帶領的團隊，卯足全力爭取企業到台南投資。（圖／民視新聞）會中透過影片，回顧安平產業園區50年來的發展歷程，總統賴清德也感謝台南市長黃偉哲帶領的團隊，卯足全力爭取企業到台南投資。總統賴清德表示，感謝黃偉哲市長率領的市府團隊，2億元以上的投資都專案列管，市政府主動提供協助解決各項問題。

尤其美國對等關稅進入最後階段，總統賴清德強調，政府立場要維持國家利益，希望能夠平衡台美貿易逆差，爭取不超過15%以及不疊加的目標。總統賴清德表示，政府立場就是維持國家的利益，希望台灣能夠強化跟美國的經貿合作關係，我們爭取不超過15%然後不疊加，這樣的目標在往前邁進。安平產業園區目前有6百家企業，提供2萬個就業機會，每年創造超過新台幣1千億元產值，50年的努力，是歷史的里程碑，未來將往下一個50年榮耀邁進。

原文出處：安平產業園區50週年 賴總統：好消息 台積電又要來了

更多民視新聞報導

賴清德《追夢事務所》聚焦棒球夢 18名青棒選手赴美取經圓夢

台南鮮果首度輸法國，黃偉哲透露：當地貿易商高度評價

台南農產進軍歐洲! 黃偉哲到法國市場介紹優質鮮果

