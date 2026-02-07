安平登革熱防治誓師大會

安平區公所配合國家環境清潔週辦理擴大孳生源清除登革熱防治誓師大會，宣誓防疫決心。(安平區公所提供)

記者王勗∕台南報導

去年南市共計有三例本土登革熱確診個案，幸疫情及時控制，感染並未進一步擴散，為防止今年疫情再升溫，凝聚社區民眾防疫共識，安平區公所七日配合國家環境清潔週辦理擴大孳生源清除登革熱防治誓師大會，安平區里防疫團隊也共同宣誓防疫決心。

昨日安平區公所邀集安平社區、十三里防疫團隊參與防疫誓師大會，區長蕭泰華帶領全體與會人員同呼口號、提升防疫氣勢，並親率區公所團隊、里長及防疫志工等共同動員，深入社區巡視，實地向民眾宣導衛教，展現防治疫情的決心，齊心營造健康家園。

廣告 廣告

區長蕭泰華表示登革熱防治首重「清除孳生源」，只要不讓孑孓生長，即可有效降低成蚊數量，進而阻斷登革熱傳播鏈。也提醒安平地區民眾共同重視登革熱防疫工作，落實「巡、倒、清、刷」四大原則，主動清除室內外積水容器，從源頭杜絕病媒蚊孳生。未來也將持續結合里鄰長及社區志工，落實防疫整備工作，共同營造健康、安全、宜居的安平家園。

市長黃偉哲強調，登革熱防治工作除公部門努力外，更須由南市各里鄰、社區齊力動員運作，國際登革熱疫情仍在持續，國內防疫仍不可輕忽，也籲請市民提高警覺，配合市府防疫措施，落實居家及周邊環境巡查，以遠離登革熱疫情威脅。