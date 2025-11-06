安平老街「蜜餞激戰區」！ 200公尺6家店林立

台南市 / 綜合報導

台灣除了水果乾很夯，還有各種口味的蜜餞同樣也是搶手的伴手禮之一，在著名的旅遊景點台南安平老街，就有不少賣蜜餞的，從傳承五代的百年老店家，到後來才崛起的蜜餞店，也都開了2、30年了，短短一條老街約200公尺就有6家蜜餞店，遊客說，因為有多家可以選擇，各家主推的口味各有不同，所以，買蜜餞就會想到安平，讓這條老街成了蜜餞的激戰區。

醃漬的脆梅，每顆酸中帶甜又很脆，還有這一味，台南安平蜜餞業者顏秋燕說：「公賣酒李是用酒糟去醃漬。」用酒醃漬的李子，酸甜中帶有酒的香氣，小小的店面，一整排放了好幾甕，店裡滿是蜜餞香，台南安平蜜餞業者顏秋燕說：「在我們家現場是所有商品都可以試吃。」每一種都能試吃，喜歡再選購，店家很大方，因為要養出主顧客，台南安平蜜餞業者顏秋燕說：「因為其實這邊的市場競爭力滿強的，可是我們在地這邊也將近20幾年了，所以我們的老顧客都滿穩定的。」

在地已經開了20多年，不過在這裡算年輕一輩，這裡是台南的安平老街，最熱鬧的一條街道，短短約200公尺，就有6家蜜餞店，有傳承5代的百年老店，像是永泰興正合興舊李合興，正李合興，還有後起之秀，益生興禾園，幾家知名的蜜餞店，每家各有主推的商品。

記者VS.民眾說：「都會來這一條買這樣(這條你覺得很多家嗎)滿多間的。」很多遊客要買蜜餞，就會想到台南安平老街，因為在這裡賣蜜餞的多，遊客有多家可以選擇，在地人則表示，因為老店家帶起的買氣，讓安平老街成了賣蜜餞的集中地。

台南市安平店家說：「就是在安平老街才會有生意做。」老店古法醃漬的蜜餞，後來新店家推出的新口味，不管是自己吃，還是當伴手禮，想買蜜餞的，在這裡都能一次滿足，讓安平老街成了蜜餞激戰區，各家都想盡辦法，在激烈的戰局，殺出一條血路。

