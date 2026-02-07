安平觀音亭馬年贈春聯 書法名家齊聚揮毫

安平觀音亭七日上午辦理開筆儀式，寫下平安祈願。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

農曆新年即將到來，安平觀音亭七日上午特於廟埕前辦理「馬年迎新春揮毫贈春聯」活動，邀請中華美術家協會、台南市向陽藝術協會及海峰藝術館多名書法名家，為安平民眾送上安平觀音亭加持的新年祝福，一早也吸引大批民眾到場索取，充滿年節熱鬧氣氛。

安平觀音亭主委顏東賢表示，本次新年贈春聯活動與南市議員林美燕服務處合作舉辦，今年已邁入第三年，安平觀音亭也特別感謝議員林美燕及書法老師們多年來的支持協助，活動也深受信眾及地方民眾歡迎，安平觀音亭也祝福四方市民，展望馬年平安健康、事事順心。

安平觀音亭特別頒發感謝狀予中華美術家協會、台南市向陽藝術協會及海峰藝術館多名書法老師。（讀者提供）

七日上午，安平觀音亭主委顏東賢、台南市議員林美燕，南市府副秘書長徐健麟以及中華美術家協會王海峰會長，並由黃水源副社長、楊坤煌社長、吳龍寶常務理事、徐國棠總顧問、羅慧理事長、吳俊泰董事長、洪賜隆社長及張菽芳老師等共同參與開筆儀式，正式為贈春聯活動揭開序幕，現場也不乏信眾早早到場排隊，廟埕排起人龍。

書法老師們也使出渾身解數，展現多元風格與創意，寫下一幅幅充滿祝福的墨寶，也希望市民也能一起帶回觀音媽保佑，守護四方平安。