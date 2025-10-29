安平觀音亭、鑽石扶輪社 關懷長者

玉井百歲人瑞李良鋸來台八十一年貢獻多多。（記者張淑娟攝）

廿九日是重陽節，多處有敬老公益活動。安平觀音亭一千兩百份敬老禮金，幾乎涵蓋了安平地方六成以上的八十歲以上長輩；王井區長顏振羽為百歲老榮民送上總統府敬老狀、重陽禮金；台南鑽石扶輪社前往西港區港東里，進行連續七年的關懷長輩公益活動。

台南鑽石扶輪社贈送食用油給西港區港東里的長輩，祝賀重陽節快樂。（記者盧萍珊攝）

安平觀音亭主委顏東賢表示，每年的重陽敬老是安平觀音亭的重要活動，以往禮金限量五百份，去年得到菩薩擲爻同意，以不限額的方式登記發放禮金，今年進一步依安平戶政統計安平地區八十歲以上長者，並整合去年報名人數統計評估，加碼發放一千兩百份，希望傳承敬老尊賢的文化，推動正向溫暖的理念。

敬老禮金由「安平觀音亭管理委員會」與「桂盟關懷公益基金會」聯合籌備，桂盟關懷公益基金會為安平觀音亭已故主委吳高明月所創辦，桂盟關懷公益基金會也將延續前主委大愛，捐贈五十萬元持續行善、造福鄉里。

玉井區百歲人瑞李良鋸有著光輝的個人歷史，十九歲跟著國軍來台後，曾參與八二三砲戰，和蔣經國先生推動的十大建設，貢獻台灣多多，今年正好滿百歲，玉井區長顏振羽廿九日偕同里長楊秀慧、行善團團長林漢維等前往祝賀，李阿公滿臉笑意接受祝福。

阿公李良鋸直至去年都還開心務農，今年因行動較為不便，兒子們就不讓他繼續農務。兒子說，爸爸十九歲就離開故鄉來到台灣，不只參與過八二三砲戰，更參與了帶動台灣經濟起飛的十大建設，甚至還參與過曾文水庫的開發等，在台灣有著爸爸許多的足跡，所以以爸爸為榮。

台南鑽石扶輪社特別前往西港區港東里關懷長輩，並送給七十歲以上的長者食用油，還到九十歲高齡者家中訪視，祝賀重陽節快樂。這也是扶輪社連續七年關懷長者，讓港東長輩足感心。