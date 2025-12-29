安平郵局喬遷「劍獅郵筒」亮眼曝光 黃偉哲植樹見證百年郵局嶄新啟航 「來安平寄平安」活動登場

安平郵局今日舉行開幕典禮，極具特色的「劍獅郵筒」也首度曝光。台南市長黃偉哲親臨祝福，與中華郵政公司董事長王國材等人共同揭幕。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南安平再添文化新地標！具有百年歷史的安平郵局歷經原地拆除重建，今（29）日舉行開幕典禮，極具特色的「劍獅郵筒」也首度曝光。台南市長黃偉哲親臨祝福，與中華郵政公司董事長王國材共同揭幕，並植下一株希望樹苗，見證承載百年記憶的安平郵局，以全新面貌嶄新風華再現，邁向下一個百年。

黃偉哲表示，感謝中華郵政長期透過郵政商城推廣台南農產，成為農民最堅實的後盾。安平是台南400歷史起源，安平郵局坐落安平古堡對面，地理位置優越，門前極具特色的「劍獅郵筒」更有機會成為新興打卡景點。期盼未來與中華郵政持續合作，帶動地方繁榮。

廣告 廣告

中華郵政公司指出，喬遷後的安平郵局新址位於安北路149號，與原址僅相距約100公尺，正對一級古蹟「安平古堡」，地理位置優越。為了呼應安平豐富的文化底蘊，本次重建特別打造極具特色的「劍獅郵筒」，內部空間設計更強調明亮舒適，也積極活化郵局空間，2樓有近百坪空間可供出租，歡迎各位鄉親進駐。此外，也特別規劃三樓為郵館，提供郵政在職及退休同仁旅遊休憩據點，活化空間運用。未來將持續秉持在地好鄰居的精神，為民眾提供親切貼心的服務。

安平平安創意科技執行長施伯鋒也配合推出「來安平寄平安」活動，讓外來友人把台南的平安寄向全世界。他強調，台灣之名源自安平。安平不只是地名，更是台灣歷史的起點，而「平安」正是這塊土地最深層、也最溫柔的祝福。郵政承載著人與人之間最真誠的連結，也讓祝福能夠跨越距離抵達人心。近年來，隨著科技產業與國際交流的蓬勃發展，越來越多國際科技人士、產業專家與跨國工作者來到台南。在這座城市，他們不只看見科技與產業的能量，也感受到台南獨有的文化厚度與人情溫度。許多人希望把屬於台南、屬於安平的文化與平安祝福，透過最傳統卻最真誠的方式──寫一封信、寄一張明信片，把祝福寄給世界各地的家人與親友。

施伯鋒說，「來安平寄平安」正是在這樣的背景下誕生。安平郵局原址原地重建，重新開啟的不只是一棟建築，更是一段城市記憶的延續。新安平郵局在建築設計中融入安平在地文化意象與劍獅精神，象徵守護與平安，也讓郵局不再只是郵務服務的場所，而成為文化交流與祝福傳遞的重要據點。

他並指出，尤其是9月9日這個象徵「久久平安」的日子，更突顯安平成為寄送祝福、傳遞平安的關鍵時間節點。因此，他進一步提出「平安雙月」的文化行動構想：從國曆9月9日延續至農曆9月9日，將這兩個月發展為台灣・台南・安平專屬的「平安雙月」。在這段期間，歡迎大家來到安平，寫下一份祝福，寄出一份平安，為家人、為朋友，也為世界祈求安好。這不只是一封信，而是一種文化行動；不只是一場活動，而是一個可以年年延續、讓世界記住安平的方式。「從一封信開始，讓平安，從安平出發。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

臉書被震出 bug ？ 周春米地震貼文驚現「去死」 黃偉哲也曾受害！

台南南瀛草地音樂會擠6萬人嗨爆 台日藝人接力玖壹壹壓軸

安平郵局今日舉行開幕典禮，極具特色的「劍獅郵筒」也首度曝光。台南市長黃偉哲親臨祝福，與中華郵政公司董事長王國材等人共同揭幕。 圖：黃博郎／攝

安平平安創意科技執行長施伯鋒配合安平郵局喬遷推出「來安平寄平安」活動，要讓外來友人把台南的平安寄向全世界。 圖：黃博郎／攝