安平酒駕奪命肇事者被起底 民眾黨發聲明澄清強調零容忍

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平區昨天發生一起酒駕撞死23歲垃圾車女清潔員的重大車禍，肇事者鄭傳吉在台南經營多家鹽酥鴨連鎖店，事故後被網友起底是小草，提供民眾黨黨證優惠的特約店家，引起網友熱議。民眾黨台南市黨部16日深夜急發聲明強調，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。

民眾黨南市黨部聲明指出，他們一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

聲明指出，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，我們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

聲明表示，台灣民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

