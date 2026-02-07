安平開台天后宮賞茶送春聯 熱鬧

近千名民眾齊聚安平開台天后宮廟埕，領取書法老師春聯。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

安平開台天后宮七日辦理送春聯活動及賞茶會，邀請地方信眾、市民在墨香與茶香中迎接新春。安平開台天后宮七日邀請七位書法家、六位茶藝老師到場，免費發放春聯、供應香茗，吸引近千人到場。另一場安平觀音亭上午在廟埕前辦理「馬年迎新春揮毫贈春聯」，一早也吸引大批民眾到場索取，充滿年節熱鬧氣氛。

安平觀音亭七日於廟埕前辦理「馬年迎新春揮毫贈春聯」活動，為安平民眾送上安平觀音亭加持的新年祝福。（讀者提供）

丙午年開春僅剩半個月，安平開台天后宮昨天盛大辦理送春聯活動，主委盧友禮親自主持，安平區長蕭泰華、市議員盧崑福及安平區多名里長等也到場見證。安平開台天后宮今年也特邀茶藝老師到場泡茶，為民趕走春困。現場也邀請吉他老師與二胡老師在舞台上演奏，讓信眾在音樂環繞下喝茶等待領取春聯。

廣告 廣告

盧友禮表示，安平開台天后宮每年按慣例於年前發放春聯，今年是擔任主委第六年。春聯除了是書法匠人的墨寶外，也開放民眾拿春聯進入廟內過爐，祈請「安平媽」保祐。開台天后宮也準備兩百個媽祖茶杯贈送品茶民眾，反響熱烈早早就發放一空。昨日上午便有許多民眾聚集廟埕，活動直到下午四點半才結束，廟方也送出近千份春聯。安平開台天后宮也祈願市民來年可以馬到功成、平安順遂。

安平開台天后宮七日辦理送春聯活動及賞茶會，邀請地方信眾、市民在墨香與茶香中迎接新春。（讀者提供）

安平觀音亭主委顏東賢表示，本次新年贈春聯與市議員林美燕服務處合作舉辦，今年已邁入第三年，安平觀音亭也特別感謝林美燕及書法老師們多年來的支持協助，書法老師們使出渾身解數，展現多元風格與創意，寫下一幅幅充滿祝福的墨寶，也希望市民也能一起帶回觀音媽保佑，守護四方平安。