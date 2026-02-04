安平開台天后宮邀大師揮毫 安平媽加持春聯全台獨有

安平開台天后宮邀大師現場揮毫由安平媽加持的春聯，並提供休憩賞茶茗香樂趣。（圖：安平開台天后宮提供）

距離丙午年開春僅剩半個月，安平開台天后宮將於2月7日與安平區公所於廟埕舉辦「旺馬奔騰 躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶會，邀請書法界、茶藝界高手，現場揮毫由安平媽加持的春聯，並提供休憩賞茶茗香樂趣，為新春節慶打開第一道迎新喜氣。天后宮並準備200個媽祖茶杯送給品茶人員，送完為主。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，每年在農曆開春前，廟方都會邀請頂尖的書法家來到廟埕現場揮毫，目前已進行第6年，邀請書法家當場揮豪，他們的作品並經「安平媽」加持，與各界結緣，除此之外，更設立茶席，以台灣新茶烹煮茗香，為現場的民眾去除春困（春天容易累、嗜睡）迎接丙午新春。

林國明總幹事表示，迎新春聯討喜、納福有撇步：每年新春張貼春聯以單數為宜，單數屬陽，能為居家帶來新氣象。很多人會把「福」字倒貼，他建議在大門口正貼「福」以納福。吉祥字春條等，適用於客廳或公寓大樓的入口處。新春禮請書法界高手作品值得收藏，舊春聯可到廟裡上香連同金紙一起化掉。

安平開台天后宮指出，大師揮毫現場將安排茶席，由茶藝大師江昭慧親手烹煮，提供給現場等候的民眾享受品茶樂趣；邀請市民大眾在廟埕前享受書藝之美、茶湯之樂，取得書法大師珍貴迎春大作之後，再進入廟內過爐，祈請「安平媽」為春聯加持，貼在自家門口，為新的一年集福納財！（陳婉玲報導）