安平開台天后宮「旺馬奔騰 躍馬展藝」 2/7迎春送春聯、賞茶趣





安平開台天后宮將於2月7日在廟埕，與安平區公所聯合舉辦「旺馬奔騰 躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶會，邀請書法界、茶藝界高手，進行一場由安平媽加持的春聯結緣，並提供休憩賞茶茗香樂趣，為新春節慶打開第一道迎新喜氣。天后宮並準備200個媽祖茶杯送給品茶人員，送完為主。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，每年在農曆開春前，廟方都會邀請頂尖的書法家來到廟埕現場揮毫，目前已進行第6年，邀請書法家當場揮豪，他們的作品並經「安平媽」加持，與各界結緣，除此之外，更設立茶席，以台灣新茶烹煮茗香，為現場的民眾去除春困（春天容易累、嗜睡）迎接丙午新春。

林國明總幹事提供迎新春聯討喜、納福的撇步：每年新春張貼春聯以單數（1、3、5張）為宜，單數屬陽，能為居家帶來新氣象。很多人會把「福」（俗稱：「四方春」）字倒貼，建議在大門口正貼「福」以納福。每年新春禮請的書法界高手作品值得收藏，除可轉送親友之外，亦可裱框，作為自宅或是商店裝飾。去年舊春聯可到廟裡上香連同金紙一起化掉。

春聯揮毫現場安排茶席，由茶藝大師江昭慧親手烹煮，提供給現場等候的民眾享受品茶樂趣；茶香清心提神、茶湯能去除春困，在品茶過程，互相交流，增加人際交流，在廟埕前享受書藝之美、茶湯之樂，取得書法大師珍貴迎春大作之後，再進入廟內過爐，祈請「安平媽」為春聯加持，貼在自家門口，為新的一年集福納財！

