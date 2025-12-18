安平雅樂軒聖誕推「七魚宴」特產入菜打造台南好滋味

台南安平雅樂軒酒店將南義風味搬上餐桌，打造專屬台南義式風味「七魚宴」。(記者王勗攝)

記者王勗／台南報導

聖誕節即將到來，為打造獨特餐桌節慶體驗，台南安平雅樂軒酒店將南義風味搬上餐桌，將台南特產結合天主教傳統「七魚宴（Festa dei Sette Pesci）」打造海鮮饗宴。即日起至本月廿八日限定於每日晚餐及周一、周五午餐時段供應，打造專屬台南的聖誕風味。

台南安平雅樂軒酒店主廚張清峯表示，南義沿海地區的天主教傳統在平安夜不食紅肉，僅享用海鮮，象徵節制、重生與豐盛。本次聖誕餐秉持義大利菜系「不時不食」的核心精神，以在地名產結合時令風味推出專屬台南的七魚宴。包括以生菜搭配炸虱目魚柳的「聖誕花籃」、虱目魚湯結合南瓜醇厚馥郁的「琥珀光影南瓜濃湯」，融合南部酒場文化與西西里島傳統風味的「炸丁香魚義大利麵」，及鮮紅番茄蝦仁呼應聖誕意象的「香辣番茄蝦仁義大利麵搭茄汁燉菜」等。

廣告 廣告

其中也包括張清峯獨具匠心的「蔥香火燒蝦起司餃」，該菜品在保有義式餃子「家的味道」同時，以虱目魚里肌、魚肚製作清爽內餡，搭配火燒蝦乾濃縮後充滿海味鮮香的奶味醬汁，展現獨特的台南風味，這道佳餚入選萬豪國際集團《萬味奇遇》並獲得人氣王肯定。

台南安平雅樂軒酒店強調，除期間限定的聖誕餐點外，也將舉辦運動派對跨年夜，為二０二五畫下動感句點。活動將於本月卅一日晚間八點在頂樓戶外Sky Bar登場，呼應今年台南舉辦的U12、U15國際青少棒賽事，打造Sport Bar概念場域。參與賓客穿著運動時尚打扮入場拍照並上傳社群參與活動，還有機會獲得雙人晚餐套餐券及調酒兌換券等好禮。