安平雅樂軒酒店尾牙春酒盛宴 潮派團聚縱享好滋味

記者王勗／台南報導

歲末年終到來，安平雅樂軒酒店推出尾牙春酒早鳥訂席優惠，即日起至本月卅日前付訂尾牙訂席，享免一成服務費優惠。春酒部分於明年二月十三日前付訂同享禮遇。且滿額還贈飲品兌換券與海鮮拼盤等好禮。宴席料理由主廚張清●（上山下夆）操刀，以「潮味宴席、在地旬味」為主題，以潮流音樂風格為靈感打造在地好滋味。

安平雅樂軒酒店今年推出分別為節奏(八八八八)、旋律(一０八八八)及交響（一二八八八）三款音樂主題宴席，每桌十人且提供果汁或茶類暢飲，祝願企業團隊在年度宴席中節奏同步、共鳴精彩。雅樂軒表示，宴席菜單以南台灣旬味入菜，蔬菜配料都選用當令鮮蔬與在地風味元素，讓南台灣的風土味道成為整桌宴席的靈魂與記憶點。

主廚張清峯指出，宴席不容敷衍，細節才吃得出與眾不同！針對交響主題宴席，主廚張清峯也特別選用產量有限的野生火燒蝦乾入菜，來自台南沿海野生的火燒蝦乾風味甜鮮濃郁、香氣層次豐富，但本身受限產季，且製作還需充足陽光與強勁海風等環境條件，數量有限。今年宴席也蒐羅南台灣的好滋味，為台南產業籌備年度豐盛美味。

安平雅樂軒酒店宴會場地位於二樓，共提供三處空間予消費者選擇，均設置大片落地窗，讓食客享受自然光線與綠意景致，營造輕鬆不失儀式感的用餐氣氛。場地可依春酒、尾牙規模彈性調整，適合二至十二桌聚餐活動，另也同步推出升級桌邊暢飲方案，每桌只需加價五百即可升級茶類與軟飲暢飲；加價一千享啤酒暢飲、加價一千五再享紅白酒暢飲。

訂席專線：06 390 5009 或洽email: ah.tnnal.sales@alofthotels.com