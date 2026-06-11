安平馬公觀光交通船 月底開航

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暑假旅遊旺季將屆，雙吉福氣輪三十日開航「台南安平｜澎湖馬公」觀光航線。 （觀旅局提供）

（另開新視窗）

記者林雪娟∕台南報導

暑假旅遊旺季將屆，觀旅局攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，今年續推「台南安平｜澎湖馬公」觀光航線，三十日起開航，今年特別搭配澎湖花火節及台南將軍吼音樂節兩大夏季熱門活動，每週二、五提供往返航班，邀請旅客展開最Chill的海上跳島之旅。

安平馬公航線於六至八月暑假期間限定營運，每週二、五自安平商港及馬公商港對開，單程航程約二點五小時，旅客可在航行途中，欣賞台灣海峽風光，無論安排數天輕旅行或規劃深度海島假期，都相當便利。

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觀旅局指出，安馬線已成為台南特色海洋旅遊路線之一，目前台南除安平馬公航線，還有將軍漁港往返澎湖南方四島的觀光航線，展現台南發展藍色觀光成果。

觀旅局也建議旅客，可先在台南品嘗特色小吃、走訪古蹟景點，再搭船前往澎湖體驗海島風情；澎湖遊客也能透過安馬線造訪台南，感受府城文化與美食魅力。「將軍吼音樂節」八月登場，觀旅局也同步推出「住宿台南｜好康三重送」優惠方案，結合住宿折扣、消費點數及抽獎活動，建議旅客可規劃先至台南參加將軍吼，再搭乘安馬線前往澎湖欣賞花火節，輕鬆實現「雙城雙節」一次玩透透。