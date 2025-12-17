安平鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕撞死人！金髮刺青照曝 竟是民眾黨特約店家

安平鹽酥鴨店老闆鄭傳吉酒駕撞死人，酒測值高達0.98，鹽酥鴨店也被發現是民眾黨台南市黨部特約店家。 圖:翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台南市安平區16日上午8時許發生奪命意外，一名在安平區經營知名「鹽酥鴨」的48歲男子鄭傳吉，在徹夜喝酒後開車上路，高速撞上正在執行垃圾車公務的23歲陳姓女清潔隊員，陳女傷重不治。鄭傳吉酒測值高達0.95超標3倍，鄭傳吉過去曾上過美食節目，甚至被起底是民眾黨的特約店家，是知名小草，民眾黨台南黨部也對此回應。

這起酒駕撞死人的事故發生在16日上午8時左右，安平區慶平路上一輛垃圾車隨車人員陳女在工作，在車尾查看垃圾車斗內是否有誤丟的回收物，但不過三秒，就遭一輛賓士車高速撞上，23歲清潔車員陳女當場死亡。

賓士車駕駛鄭傳吉在車上呼呼大睡，在消防協助下脫困，酒測值竟高達0.95；鄭傳吉也被起底，是在安平賣鹽酥鴨的老闆，過去還曾經上過美食節目介紹自家產品，主打「獨家中藥熟成」，稱要讓大家對鴨料理的印象改觀。

鹽酥鴨店的臉書粉專也被起底，發現鄭男在店外牆面刷上大型標語：「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」。不僅如此，這家鹽酥鴨店還被發現，是民眾黨的特約店家，提供民眾黨黨證優惠，鄭傳吉的小草身分隨之曝光。

民眾黨台南市黨部深夜急發聲明表示，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨台南黨部強調，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，我們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。黨部重申尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

