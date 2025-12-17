安平鹽酥鴨老闆酒駕 撞死23歲女清潔員！羈押原因曝光

鹽酥鴨老版酒駕追撞垃圾車。（圖／東森新聞）





台南市安平區昨（16）日上午8時許發生酒駕致死車禍，一名經營鹽酥鴨的鄭姓男子酒後開車行經慶平路時，高速追撞垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場死亡，法院認定有畏罪逃亡之虞，裁定羈押。

台南脆皮鴨店的老闆昨天酒駕撞死23歲的女清潔員，警方調閱他的行車軌跡，發現他一路從前一天深夜喝到隔天天亮，連跑2攤酒吧續攤，出事當下還謊稱「他沒開車」，檢察官依法聲押，他又在法庭上說，自己經濟狀況不好，遭法官裁定羈押。

移送地檢署複訊後，檢方認為，鄭男犯刑法第185 條之3 項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

廣告 廣告

法官認為，鄭男明知不能酒後駕車仍開車上路，導致陳女死亡，事後否認肇事並表示經濟狀況欠佳，試圖逃避刑責，有逃亡之虞，若不予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押必要，應予羈押，可抗告。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

脆皮鴨老闆撞死清潔員！粉專遭改名 民眾黨急發聲明原因曝

女清潔員遭酒駕男撞死！男友目睹過程「救不了」崩潰

安平名店老闆酒駕！撞死23歲女清潔員 臉書遭灌爆急關

