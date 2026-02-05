安平.善化盛行「牛肉湯」 湯頭鮮甜清爽饕客必吃

台南市 / 綜合報導

想到台南，就會想到各種美食，牛肉湯、虱目魚粥、「肉粿」等等，不少饕客都愛吃，但是你知道嗎？各地方都有美食地圖，而實際上街考考台南當地人，幾乎每一題都答對，像是在安平、善化這一帶，牛肉湯盛行，因為善化以前有牛墟、有屠宰場，而在七股和學甲等地則是虱目魚產地，虱目魚粥盛行，仁德和永康區則有很多間「肉粿店」。

台南牛肉湯，鮮甜清爽口感，牛肉呈現粉嫩色澤入口即化，是不少人來到台南必吃美食，虱目魚粥，料多味美超級暖胃，更是台南美食代表名詞，還有這個，肉粿，肉粿煎到表面恰恰，裡頭綿密軟Q，特別口感，讓老饕一吃就愛上，想到台南，腦中冒出好多美食，但你知道嗎，有屬於各地方的美食地圖。

廣告 廣告

民眾說：「楠西，玉井，南化，這邊，它們是屬於水果類比較多，芒果冰也是很有名，都是(要)排隊的喔，豆菜麵，就是，白河，新營，鹽水，這邊，這一區，(靠海)這邊就是虱目魚，台南擔仔麵還不錯，還有，台南肉羹，羹系列的。」

實際上街考考台南人，大家幾乎滿分，翻開台南美食地圖來看，安平區南區善化這帶，牛肉湯盛行善化以前有牛墟屠宰場，七股區學甲等地是虱目魚產地，虱目魚粥盛行，白河區這帶則是豆菜麵，仁德永康區，肉粿店很多間。

肉粿店家說：「做了41年多了，看我婆婆，還有隔壁阿伯(開始做)，很像肉圓的做法，但是它所用的原物料，都不一樣，而且它(肉粿)比較軟Q。」台南美食地圖，各區各有特色，饕客都迫不及待，想大飽口福。

原始連結







更多華視新聞報導

才入選「500碗」！台南知名牛肉湯分店 疑缺工盤讓

台南牛肉湯名店「醬料桶」有小強 民眾一看食慾全無

男稱台南牛肉湯「都用同間粉」願賠10萬 名店撤告

