「安平-馬公」航線6月底啟航 串聯雙城魅力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

迎接暑假旅遊旺季，台南市觀旅局攜手詠傑海運再度推出「安平－馬公」觀光交通船航線，自6月30日起正式開航，於暑假期間每週二、五往返台南安平與澎湖馬公，串聯古都文化與海島風情兩大旅遊亮點，邀請全國旅客展開一場結合海風、美食、音樂與花火的夏日跳島之旅。

圖說：台南市觀旅局推出暑假限定「安平－馬公」觀光交通船航線，串聯台南古都與澎湖海島風情 (圖片來源/台南市觀旅局提供)

台南市長黃偉哲表示，台南安平與澎湖馬公皆為國內外旅客喜愛的熱門旅遊目的地，安平擁有深厚歷史文化底蘊，澎湖則以迷人的海島景觀聞名。透過安平馬公觀光航線，不僅縮短兩地往返時間，也讓旅客能在一趟旅程中同時體驗古都文化與離島風情，為南台灣海洋觀光注入新活力。

廣告 廣告

觀旅局長林國華指出，安平馬公航線已逐漸成為台南特色藍色公路的重要品牌，旅客可從安平商港出發，約兩個半小時即可抵達澎湖馬公商港，沿途欣賞遼闊海景與蔚藍海天一色景致。暑假期間適逢澎湖國際海上花火節與台南將軍吼音樂節等大型活動登場，民眾可規劃「雙城雙節」旅遊行程，一次感受海島煙火與音樂盛會的魅力。

觀旅局表示，旅客可先在台南品嘗在地美食、漫遊安平老街及歷史街區，再搭乘觀光交通船前往澎湖，享受離島慢活時光；反之，也可由澎湖搭船抵達台南，探索古都風華與特色小吃。為鼓勵旅客深度旅遊，市府同步推出「住宿台南－好康三重送」優惠方案，提供住宿折扣、點數回饋及抽獎活動，希望吸引更多旅客延長停留時間，帶動地方觀光產業發展。

觀旅局進一步指出，安平馬公觀光交通船將於暑假黃金檔期限定營運，除了提供便捷的交通選擇，也讓旅客以不同角度欣賞台灣海峽風光。無論是親子出遊、好友旅行或情侶度假，都能透過藍色公路串起台南與澎湖的精彩旅程，體驗今夏最具特色的跳島玩法。

更多品觀點報導

府城老餅舖傳三代 讓祭祀糕點走進日常生活

暑假親子遊首選中埔 嘉縣推薦農場手作體驗一次玩透透

