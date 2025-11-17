安平2期釘子戶 強制拆遷

安平二期海砂屋拆遷碰上釘子戶，工務局同步啟動強制程序並邀集管線單位，執行斷水電作業。 （工務局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市安平二期國宅在二０一四年被鑑定為海砂屋，市府今年初發布自辦都更的權利變更計畫，二二六戶中，仍有一戶不願搬遷，成為「釘子戶」，延宕工程。都發局回應，該案為自辦都更，今年中陸續發函限期停止使用，該戶尚未搬離，市府正積極協助輔導並同步啟動強制程序，後續將邀集管線單位執行斷水斷電作業。

議員盧崑福指控負責重建案廠商不認真協調，市府監督不周是幫兇，要求都發局全力斡旋。都發局指出，已請拆除廠商進場作業，十月起陸續拆除室內裝修及不需要家具，並施作甲種圍籬封閉工區，開始搭設鷹架及防塵設施，續施作拆除工程，至於該案專案管理合約疑義，考量契約乃安平二期更新會與中國建經公司雙方簽訂，都發局將邀集雙方釐清並協助更新，依約妥善處理。

安平二期國宅二０一四年被鑑定為海砂屋，市府曾爭取中央三點七五億經費，因一再延宕，拆遷費多出二三六０萬，而租金補貼只有三十個月，盧崑福要求市府拿出公權力，督促廠商依法行政。