安得烈全國學藝競賽頒獎典禮 弱勢兒少以藝術展現希望之光
安得烈慈善協會第十屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，22日於中正紀念堂一樓演藝廳隆重舉行。現場氣氛熱烈，來自全國各地的獲獎同學與家人齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，也為安得烈學藝競賽十年來的努力與成果寫下新頁。
漢翔公司前董事長廖榮鑫上將及多位工商與社會賢達人士蒞臨出席典禮，與學生一同分享喜悅，並肯定安得烈長年致力於培育藝術人才的用心與堅持。
安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，協會十年來持續推動全國學藝競賽，為偏鄉及弱勢家庭的兒少打造一個發掘潛力、展現創意的舞台，讓孩子們能透過文字與畫作表達內心的故事與觀點。今年「第十屆全國學藝競賽」計有2,161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類。經過專業評審團的嚴謹評選，最終共有136名學子脫穎而出。本屆作品無論在創意構思、技巧運用或情感表達上皆展現顯著進步，充分體現孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量，也展現安得烈慈善協會長期深耕偏鄉及弱勢兒少藝術教育的成果。
活動開場，協會特別邀請8％ice男子弦樂團演出。團員們以動人的弦樂旋律，讓現場賓客與同學們聽得如癡如醉，從音符的流動中感受到情感與力量。該樂團長期支持協會的偏鄉及弱勢的服務工作，將音樂化為愛的行動。
安得烈慈善協會理事長張德明在致詞中回顧十年來的歷程，指出從最初僅百件作品投稿，到如今全國超過兩千件報名，象徵協會對藝術教育的持續投入與努力。他強調，舉辦學藝競賽的初衷，就是希望讓更多偏鄉與弱勢家庭的孩子有機會接觸藝術、發掘潛能，不僅培養技藝，更透過藝術建立自信與表達力。張理事長也感謝社會各界的支持與陪伴，並表示未來協會將持續深耕藝術教育與公益活動，讓更多孩子的夢想得以萌芽與茁壯。
廖榮鑫長期投入安得烈慈善協會的志工服務，對協會關懷弱勢、推動教育的理念深有感受。他在致詞中表示，對獲獎同學展現出的創意與實力深感欣慰，讚賞孩子們能以敏銳的觀察力與真摯的情感，將生活點滴化為動人的藝術作品。同時也肯定安得烈慈善協會十年來持續推動學藝競賽、深耕藝術教育的堅持與努力，讓更多偏鄉與弱勢兒少有機會站上發光的舞台，培養自信並拓展視野。
本次書法類特優的司同學，雖然家中為低收入戶，經濟狀況困難，但他從小就對書法充滿熱情。為了練好字，他常利用課餘時間勤練，一筆一劃都不馬虎。即使過程辛苦，也從未想過放棄。多年來，他參加多場比賽並屢獲佳績。這次以作品〈山行〉脫穎而出，筆觸穩健、氣韻深厚，充分展現他長年努力的成果與對書法的熱愛。
作文類特優的莊同學，家中為單親家庭，由阿公阿嬤照顧長大，她從小喜歡閱讀，經常從書中汲取靈感與想法，也因此在寫作方面展現出獨特的思考與文字表達力。這次得獎作品中，她寫道：「快樂不是盛大的節日，而是一場沒人發現的革命。」這句話不僅提醒自己，也啟發我們--快樂有許多種形式，而發自內心的幸福最為真實可貴。
繪畫組優選的劉同學，這已是她第二次獲獎。這次她以作品〈歇息〉再度脫穎而出，畫中以細膩筆觸描繪長者與孩童在車上依偎小憩的溫馨畫面，光影自然流暢、情感真摯動人，充分展現她對生活細節的敏銳觀察與成熟的色彩掌握。令人印象深刻的是，每一次她都在收件日之前就迫不及待地將作品送到協會，展現對創作的熱情與積極態度。母親分享道，劉同學已經在和老師討論明年學藝競賽的創作方向，足見她對繪畫的用心與持續努力。
活動現場還有一位特別的身影--陳柏安同學。曾五度參加學藝競賽並屢獲佳績的他，是協會「培鷹計畫」扶助的學子之一。去年，他以優異表現考上第一志願台北藝術大學，目前就讀二年級。雖已過了參賽的年紀，但他仍以志工身分來參與活動，用行動回饋協會。他表示：「過去是協會幫助了我很多，現在我有能力了，也希望能幫助需要的人。」這份感恩與傳承的精神，令人動容。
「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出136件作品，自即日起至12月17日於中正紀念堂三樓藝廊展出，同時也透過線上藝廊呈現，讓更多民眾能欣賞孩子們充滿想像力與真情的創作。相關展出資訊請上安得烈官方網站 https：／／www.chaca.org.tw或撥打服務專線 (02) 2290-2248。
其他人也在看
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。傳出早在國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面前，鄭麗文就與柯文哲溝通過，前藍委邱毅爆料，鄭麗文有意和柯文哲碰面，雙方曾透過自己的手機短暫通話，並透過民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文的指定人選，雙方已建立交流平台。對此，資深媒體人王瑞德在《台灣最前線》節目中表示，「一個柔性的政變即將展開」，看得出來柯文哲回來要接管民眾黨了，當明年黃國昌再也不是黨團總召和立委後，民眾黨核心將回歸柯文哲，之後藍白就是鄭麗文和柯文哲談，哪輪得到黃國昌這個三姓家奴。原文出處：柔性政變煙硝味！爆藍白會早前聯絡過鄭麗文 柯文哲復出黃國昌就沒戲份？ 更多民視新聞報導苗博雅酸鄭黃會上「全空話」！點民眾黨「1事」：真震撼彈鄭黃會民眾黨被酸「第三者燈泡」！吳靜怡：沒有「他」等於沒談柯文哲「外專資格」岌岌可危 陳佩琪曝近況：忙上課民視影音 ・ 1 天前
走進孩子「藝」想世界 「安得烈」全國學藝競賽頒獎 弱勢學子秀才藝
安得烈慈善協會今日舉辦「第10屆學藝競賽頒獎典禮」暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式。理事長張德明表示，學藝競賽是希望給偏鄉與弱勢家庭的孩子有個舞台，不僅能培養技藝，也能透過作品呈現真實情感、生命力，建立自信與表達力，「頒獎典禮只是起點，希望孩子們可以更加努力創作，追求自己的夢想。」自由時報 ・ 17 小時前
思母之心化動力 夜市滷味王"九鼎燒"火力全開噴汁
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導熱滾滾的大鍋美味，也是思念母親的滋味！在台中市旱溪夜市，有一個現煮滷味攤，陣仗一排開，就是九大鍋"黑金"！老闆二十歲就在夜市創業，想要早日買房子給媽媽住，雖然幾年前，媽媽已經登出了人生，做兒子的把思念母親的心，都用心在滷出美味裡！夜市人生黃渤銘的九鼎滷。(圖/羅宇翔攝)嗶嗶啵啵，咕嚕咕嚕，一鍋二三四五，還有啊，六七八九!一眼望過去，還要轉個彎，一共有九大鍋，燒燙燙!檯面擺滿滿的，就看客人喜歡哪一味，小孩子才做選擇，老顧客每一樣都放不下!雞的每個部位，都有了新滋味，有的吃來爽脆，有的放隔夜還很Q彈，說時遲那時快，當場就咬個幾口解饞!夜市人生黃渤銘的九鼎滷。(圖/羅宇翔攝)在熙來攘往的台中旱溪夜市，有三百多個攤位，吃、喝、玩、樂，應有盡有，在這一方是黃渤銘的秀場，從小讀書讀書看到書都討厭，不過，不做壞事，尤其不做媽媽不允許的事。覺得一技之長更能久久長長，十多年前二十歲的他，就自己創業當老闆。母親的鼓勵，也是他的最大推力，黃渤銘想買房子跟媽媽一起住，他以為只要夠努力，夢想總會實現的。來自客人的肯定，就有很大的成就感!視覺、嗅覺、味覺，不讓你的感官閒著，效果十足的九鼎攤，黃渤銘的夜市人生，繼續熱鬧噴香!原文出處：思母之心化動力 夜市滷味王「九鼎燒」火力全開噴汁 更多民視新聞報導台中老字號夜市炸炒海鮮飄香 老闆斜槓攤販理事長70歲谷音愛女歸寧宴照片曝光！陳美鳳出席網誇：超美王義川邀在地孩童參加「2025桃園青山綠川繪畫比賽」 畫出心中的桃園民視影音 ・ 16 小時前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 3 天前
TPBL》團隊火力爆發7名球員得分上雙 夢想家主場退攻城獅止3連敗
福爾摩沙夢想家今天（22日) 在臺中主場迎戰新竹御嵿攻城獅，夢想家開局與攻城獅形成拉鋸，但團隊逐步靠緯來體育台 ・ 16 小時前
中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕
由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言，造成日中關係緊張。日本共同社22日獨家報導，關於由日本擔任輪值主席國的日中韓領導人會談，日本原預定明年1月舉行，但已遭中方拒絕。太報 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 20 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬獎／林依晨露出「大量膚色」突破尺度辣翻全場！ 紅毯靈感來自小孩藏洋蔥
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 23 小時前
金馬獎／李國煌：小學6年級看妳演戲 楊貴媚當場變臉
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。楊貴媚和李國煌負責頒發「最佳美術設計」和「最佳造型設計」兩項大獎，楊貴媚一個人從後台走出來，李國煌坐在一旁的椅子上，李國煌說表示自己看楊貴媚的第一部電影是《愛情萬歲》，「那一年我小學六年級！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 15 小時前
金馬62／首獲金馬獎陳雪甄「配角發光」感言惹哭網友 雙喜臨門兒子也獲金馬
陳雪甄以電影《人生海海》勇奪「最佳女配角獎」，而且是獲評審團15票一致通過，這也是她演藝生涯首度獲得金馬獎的肯定。陳雪甄在慶功宴上接受訪問時表示，這讓她有一種努力這麼多年終於被看見、被肯定的感覺，更笑稱現在只想要好好地喝一杯慶祝。不過，陳雪甄坦言還沒想到獎座要放在哪，「我家已經沒空間了，可能要喬一下。」鏡報 ・ 6 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 21 小時前