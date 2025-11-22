安得烈全國學藝競賽頒獎典禮 弱勢兒少以藝術展現希望之光

安得烈慈善協會昨舉行第十屆學藝競賽頒獎典禮，所有得獎人合影留念。安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會第十屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，22日於中正紀念堂一樓演藝廳隆重舉行。現場氣氛熱烈，來自全國各地的獲獎同學與家人齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，也為安得烈學藝競賽十年來的努力與成果寫下新頁。

漢翔公司前董事長廖榮鑫上將及多位工商與社會賢達人士蒞臨出席典禮，與學生一同分享喜悅，並肯定安得烈長年致力於培育藝術人才的用心與堅持。

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，協會十年來持續推動全國學藝競賽，為偏鄉及弱勢家庭的兒少打造一個發掘潛力、展現創意的舞台，讓孩子們能透過文字與畫作表達內心的故事與觀點。今年「第十屆全國學藝競賽」計有2,161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文三大類。經過專業評審團的嚴謹評選，最終共有136名學子脫穎而出。本屆作品無論在創意構思、技巧運用或情感表達上皆展現顯著進步，充分體現孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量，也展現安得烈慈善協會長期深耕偏鄉及弱勢兒少藝術教育的成果。

活動開場，協會特別邀請8％ice男子弦樂團演出。團員們以動人的弦樂旋律，讓現場賓客與同學們聽得如癡如醉，從音符的流動中感受到情感與力量。該樂團長期支持協會的偏鄉及弱勢的服務工作，將音樂化為愛的行動。

安得烈慈善協會理事長張德明在致詞中回顧十年來的歷程，指出從最初僅百件作品投稿，到如今全國超過兩千件報名，象徵協會對藝術教育的持續投入與努力。他強調，舉辦學藝競賽的初衷，就是希望讓更多偏鄉與弱勢家庭的孩子有機會接觸藝術、發掘潛能，不僅培養技藝，更透過藝術建立自信與表達力。張理事長也感謝社會各界的支持與陪伴，並表示未來協會將持續深耕藝術教育與公益活動，讓更多孩子的夢想得以萌芽與茁壯。

廖榮鑫長期投入安得烈慈善協會的志工服務，對協會關懷弱勢、推動教育的理念深有感受。他在致詞中表示，對獲獎同學展現出的創意與實力深感欣慰，讚賞孩子們能以敏銳的觀察力與真摯的情感，將生活點滴化為動人的藝術作品。同時也肯定安得烈慈善協會十年來持續推動學藝競賽、深耕藝術教育的堅持與努力，讓更多偏鄉與弱勢兒少有機會站上發光的舞台，培養自信並拓展視野。

本次書法類特優的司同學，雖然家中為低收入戶，經濟狀況困難，但他從小就對書法充滿熱情。為了練好字，他常利用課餘時間勤練，一筆一劃都不馬虎。即使過程辛苦，也從未想過放棄。多年來，他參加多場比賽並屢獲佳績。這次以作品〈山行〉脫穎而出，筆觸穩健、氣韻深厚，充分展現他長年努力的成果與對書法的熱愛。

作文類特優的莊同學，家中為單親家庭，由阿公阿嬤照顧長大，她從小喜歡閱讀，經常從書中汲取靈感與想法，也因此在寫作方面展現出獨特的思考與文字表達力。這次得獎作品中，她寫道：「快樂不是盛大的節日，而是一場沒人發現的革命。」這句話不僅提醒自己，也啟發我們--快樂有許多種形式，而發自內心的幸福最為真實可貴。

繪畫組優選的劉同學，這已是她第二次獲獎。這次她以作品〈歇息〉再度脫穎而出，畫中以細膩筆觸描繪長者與孩童在車上依偎小憩的溫馨畫面，光影自然流暢、情感真摯動人，充分展現她對生活細節的敏銳觀察與成熟的色彩掌握。令人印象深刻的是，每一次她都在收件日之前就迫不及待地將作品送到協會，展現對創作的熱情與積極態度。母親分享道，劉同學已經在和老師討論明年學藝競賽的創作方向，足見她對繪畫的用心與持續努力。

活動現場還有一位特別的身影--陳柏安同學。曾五度參加學藝競賽並屢獲佳績的他，是協會「培鷹計畫」扶助的學子之一。去年，他以優異表現考上第一志願台北藝術大學，目前就讀二年級。雖已過了參賽的年紀，但他仍以志工身分來參與活動，用行動回饋協會。他表示：「過去是協會幫助了我很多，現在我有能力了，也希望能幫助需要的人。」這份感恩與傳承的精神，令人動容。

「孩子的藝想世界」公益畫展，今年共展出136件作品，自即日起至12月17日於中正紀念堂三樓藝廊展出，同時也透過線上藝廊呈現，讓更多民眾能欣賞孩子們充滿想像力與真情的創作。相關展出資訊請上安得烈官方網站 https：／／www.chaca.org.tw或撥打服務專線 (02) 2290-2248。

