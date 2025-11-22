安得烈學藝競賽 弱勢兒少展才華

安得烈慈善協會第10屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕式，22日於中正紀念堂一樓演藝廳隆重舉行，現場氣氛熱烈，來自全國各地的獲獎同學與家人齊聚一堂，共同見證榮耀時刻，也為安得烈學藝競賽10年來的努力與成果寫下新頁。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，10年來持續推動全國學藝競賽，為偏鄉及弱勢家庭的兒少打造一個發掘潛力、展現創意的舞台，讓孩子們能透過文字與畫作表達內心的故事與觀點。安得烈慈善協會理事長張德明致詞時則回顧10年來歷程指出，從最初僅百件作品投稿，到如今全國超過2000件報名，象徵協會對藝術教育的持續投入與努力。

今年「第10屆全國學藝競賽」計有2161件作品參賽，涵蓋繪畫、書法與作文3大類。經過專業評審團的嚴謹評選，最終共有136名學子脫穎而出。本屆作品無論在創意構思、技巧運用或情感表達上皆展現顯著進步，充分體現孩子們以藝術與文字訴說心聲的真摯力量，也展現安得烈慈善協會長期深耕偏鄉及弱勢兒少藝術教育的成果。

本次書法類特優的司同學，雖然家中為低收入戶，經濟狀況困難，但他從小就對書法充滿熱情，這次以作品〈山行〉脫穎而出，筆觸穩健、氣韻深厚，充分展現他長年努力的成果與對書法的熱愛。

作文類特優的莊同學，家中為單親家庭，由阿公阿嬤照顧長大，她從小喜歡閱讀，經常從書中汲取靈感與想法，也因此在寫作方面展現出獨特的思考與文字表達力。

繪畫組優選的劉同學，這已是她第2次獲獎。這次她以作品〈歇息〉再度脫穎而出，畫中以細膩筆觸描繪長者與孩童在車上依偎小憩的溫馨畫面，光影自然流暢、情感真摯動人，充分展現她對生活細節的敏銳觀察與成熟的色彩掌握。

此外，「孩子的藝想世界」公益畫展，自即日起至12月17日於中正紀念堂3樓藝廊展出。