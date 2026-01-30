安得烈慈善協會送出500箱年菜 陪伴光復受災家庭過好年

光復鄉公所工作人員協助發送年菜食物箱給現場領取家戶。（圖：安得烈慈善協會提供）

▲光復鄉公所工作人員協助發送年菜食物箱給現場領取家戶。（圖：安得烈慈善協會提供）

農曆新年將至，安得烈慈善協會持續關懷花蓮縣光復鄉的災後復原與居民生活需求，特別預備500箱年菜食物箱，於年前分送至花蓮縣光復鄉公所、明利基督長老教會、馬太鞍長老教會及太巴塱基督長老教會，提供給因馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的家庭，以及在地弱勢戶，盼在歲末團圓時刻，陪伴他們與家人度過一個溫暖、安心的好年。

回顧去年9月23日，花蓮光復鄉遭逢嚴重洪災，居民生活與校園設施皆受到重大衝擊。安得烈慈善協會於災後第一時間即整合各界資源，緊急發放「安心食物箱」，協助受災家庭穩定基本生活所需；同時也捐助善款，協助光復商工與光復國中的校園修繕與重建，期盼學子能在安全無虞的環境中，儘速回歸正常的學習生活。

廣告 廣告

除緊急救助外，安得烈慈善協會亦持續以實際行動陪伴地方復原。去年12月23日聖誕節前夕，協會攜手和潤企業，為當地七所學校預備聖誕禮物，傳遞節慶祝福；並於12月27、28日安排光復國中師生前往台北進行兩天一夜的參訪學習活動，為師生留下溫暖而難忘的回憶。

安得烈慈善協會每年於農曆年前，為所關懷的家庭預備年菜食物箱。每一道年菜皆由協會與合作廠商共同研發，採常溫保存設計，兼顧保存便利與食用安心。今年全台共發出6,000箱年菜食物箱，每一箱不僅是實質物資的提供，更承載著社會對弱勢家庭的關懷與惦記，讓他們在年節時刻感受到被記掛的溫暖。

年節前夕，安得烈慈善協會執行長羅紹和將親自前往花蓮光復鄉，致贈一箱箱滿載關懷的年菜食物箱，並關心鄉親災後重建的進度與實際需要。透過面對面的陪伴與傾聽，期盼在歲末寒冬中，為受災家庭帶來支持與力量。

羅紹和執行長表示：「災後重建是一條漫長而艱難的道路，我們盼望透過持續的陪伴，為孩子與家庭留下溫暖而難忘的回憶，也希望這些年菜，能陪伴他們與家人一同度過一個溫馨、有盼望的年節。」

光復鄉公所林科長也感謝安得烈慈善協會的長期投入，表示：「自災害發生以來，安得烈慈善協會第一時間即提供食物箱援助，這次又為家庭預備常溫年菜，對受災家庭而言，不僅實用，更是在最需要的時刻，帶來最溫暖的陪伴。」

光復洪災過後，安得烈慈善協會持續關心當地受災家庭的需要，陪伴他們一步步走過重建之路。您的支持，將成為受災戶及弱勢家庭前行的重要力量。更多捐款資訊，請上安得烈慈善協會官方網站，或洽服務專線：02-2290-2248。