安得烈慈善協會、和潤企業募集776份聖誕禮物 守護光復受災學子

聖誕節將至，安得烈慈善協會特別與和潤企業合作，號召企業員工募集聖誕禮物。圖：安得烈慈善協會提供

聖誕節將至，安得烈慈善協會特別與和潤企業合作，號召企業員工募集了776份聖誕禮物，送給花蓮光復鄉的光復商工、光復國中、光復國小、大進國小、太巴塱國小、西富國小及大興國小等七所學校的學生。精心準備的聖誕禮物，期盼在洪災過後，以愛與關懷陪伴孩子們共度充滿希望和聖誕佳節。

精心準備的聖誕禮物，期盼在洪災過後，以愛與關懷陪伴孩子們共度充滿希望和聖誕佳節。圖：安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會表示，今年9月花蓮光復鄉發生嚴重的洪災，居民生活與校園設施皆遭受重大損失。安得烈慈善協會於災後第一時間迅速整合資源，發放「安心食物箱」，協助受災家庭穩定基本生活所需；同時也捐助善款，投入光復商工與光復國中的校園設施修繕與重建工作，期盼學子能在安全無虞的環境中，儘速恢復正常學習生活。

安得烈慈善協會執行長羅紹和。圖：安得烈慈善協會提供

災後重建是一條漫長的道路，許多家庭在重建期間仍承受著生活壓力與挑戰。安得烈慈善協會與和潤企業選擇在聖誕節前夕攜手合作，將愛心化為一份份實質的祝福。此次準備的聖誕禮物依孩童學齡不同，貼心規劃內容，包含文具組、書包、可愛娃娃及鉛筆盒等實用物品，所有禮物皆由和潤企業員工認購提供，一起親手包裝，讓孩子們在拆開禮物的瞬間，感受到最真摯、最溫暖的心意。這份禮物不僅是物資上的支持，更傳遞了「有人惦記、有人陪伴」的溫暖力量。

和潤企業董事長陳建州。圖：安得烈慈善協會提供

此次「聖誕禮物聯合致贈」活動於今(23)日上午於光復國小舉辦，由安得烈慈善協會執行長羅紹和與和潤企業董事長陳建州親手將禮物分送到同學的手中。未來，雙方也將持續透過多元合作方式，落實對災區學子的長期支持與關懷，共同以愛與希望的力量，陪伴孩子們勇敢前行。

羅紹和表示，「災後重建是一個漫長且艱難的過程。協會希望為災區民眾留下溫暖而難忘的回憶，讓他們感受到來自社會的關懷與支持，並相信這份力量能陪伴他們更勇敢地迎向未來。」

陳建州也說，「和潤企業很榮幸能與安得烈慈善協會一同將溫暖傳遞給光復鄉的學子。我們期盼這份禮物能在災後艱難的時刻，為孩子們帶來笑容與力量，感受到社會的關愛，成為他們持續學習、勇敢前行的支持。」

光復洪災過後，安得烈慈善協會持續關心當地受災家庭的需要，不只擴大辦理受災家庭的援助申請，並預備在農曆年前發送年菜食物箱。此外，該協會持續媒合企業廠商，將在12月27、28日安排光復國中的同學到台北進行兩天一夜的參訪學習活動，持續的關心光復在地學子的成長。活動相關資訊請上安得烈慈善協會官方網站，或撥打服務專線02-22902248。

