安得烈《孩子的藝想世界》 看見弱勢兒少想像力

記者連琳／臺北報導

「孩子的藝想世界－第10屆全國學藝競賽公益畫展」即日起至12月17日在中正紀念堂3樓藝廊展出，由安得烈慈善協會主辦，共展出全臺各地脫穎而出的136件優秀作品，涵蓋繪畫、書法與作文3大項目。本屆競賽參賽件數突破2,100件，呈現弱勢與偏鄉學生在生活觀察、藝術創作與文字書寫中的真切情感與創意視野，亦展現協會長期深耕兒少藝術教育的成果。

為建立一個讓孩子「被看見」的公共舞臺，安得烈慈善協會自2016年推動「培鷹計畫」，以閱讀、藝術與多元學習陪伴弱勢家庭孩子成長，學藝競賽即為計畫的重要里程碑，透過年度徵件與展覽，使生活壓力下的兒少能藉由藝術表達內心感受，累積自信與成就經驗。

此次展覽作品形式多樣，包括以蠟筆、色鉛筆、水彩與壓克力呈現的平面繪畫，以楷、行、草書書寫的書法作品，以及充滿真摯語氣的作文創作。孩子們運用鮮活色彩、細膩筆觸與童趣構圖，描繪日常生活中的喜悅、煩惱與夢想。多件作品展現出強烈的想像力與敘事性，將他們的家庭故事、自然印象或情感記憶轉化為視覺與文字語彙，儘管多數孩子來自資源有限的家庭，但創作卻呈現出澄澈與堅韌的生命質地。

孩子透過創作獲得力量，也讓觀者感受他們面對世界的溫度與勇氣；展覽亦結合協會簡介與歷屆故事，使民眾能更全面了解「培鷹計畫」陪伴孩子一路成長的歷程。此次展覽透過藝術搭起社會關懷的橋樑，讓孩子的聲音被聽見，也讓創作成為他們邁向未來的重要力量。

民眾近距離欣賞學生以水彩描繪的街巷風景作品，筆觸細膩且具生活感，展現弱勢兒少對城市日常的觀察與情感投射。（記者連琳攝）

「孩子的藝想世界－第10屆全國學藝競賽公益畫展」即日起至12月17日在中正紀念堂3樓藝廊展出。（記者連琳攝）

安得烈慈善協會主辦「孩子的藝想世界」公益畫展，展出全臺各地脫穎而出的136件優秀作品，涵蓋繪畫、書法與作文3大項目。（記者連琳攝）