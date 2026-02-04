安德魯再陷「淫魔富豪案」！她被運到「皇室住所獻身」

國際中心／李筱舲報導



隨著美國司法部近日解密數百萬頁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）犯罪文件，前英國王子安德魯蒙巴頓溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）再度陷入性醜聞。根據BBC最新報導，除了已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）外，又有第二名受害者指控，艾普斯坦曾於2010年派遣她前往英國，在皇室住所「皇家小屋」（Royal Lodge）與安德魯發生性關係。目前泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）已正式表態，正針對此項最新指控進行程序評估。





首度指控！不當性行為發生於皇室住宅 安德魯遭指濫用權力

代表該名受害女性的美國律師愛德華茲（Brad Edwards）透露，當事人當時年僅20多歲，受艾普斯坦指示要與安德魯王子共度一夜，最誇張的是，該女性聲稱事後還獲准參觀白金漢宮並享用茶點，這意味著王室公帑被挪用去招待人口販運集團提供的受害女性。BBC報導指出，這是首度有受害者指控不當性行為發生在皇家住宅內。儘管安德魯先前曾堅決否認所有指控，但隨著警方介入評估，以及外界對其濫用權力之質疑，他所面臨的法律壓力正急遽攀升中。

廣告 廣告

王室最大危機！安德魯陷跨國性侵案 首相施凱爾點名：應提供證詞

此外，近期公開的解密文件中包含數張極具爭議的照片，顯示安德魯手腳著地爬在一名趴在地上的女性身上，引發大眾強烈反彈。與此同時，首位公開指控安德魯的朱弗里於去年（2025年）自殺身亡，她生前遺留的證詞與近日揭露的電郵細節，均顯示安德魯在艾普斯坦被定罪後仍與其保持密切聯繫。目前英國首相施凱爾（Keir Starmer）已公開呼籲安德魯應準備好配合調查並提供證詞。隨著王室頭銜被撤銷且被迫搬離皇家小屋，安德魯與這宗跨國性犯罪案的關聯已成為英國君主制近年的最大公關與法律危機。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：安德魯王子再陷「淫魔富豪案」！她被運到「皇家小屋獻身」完事後逛白金漢宮…

更多民視新聞報導

赴日購物「幫小偷買單」！他揭惡劣手法：店家難查…

這10年是台灣最慘世代？遭網酸：講反了吧！

立春「存168」發整年！專家曝4吉時：財運變活水

