安德魯涉嫌洩密給艾普斯坦 英王查爾斯承諾協助警方調查

英王查爾斯三世首次就艾普斯坦醜聞爆料表態，表示白金漢宮準備在警方調查胞弟安德魯王子時提供協助。安德魯被指控把新加坡、香港、越南的訪問報告及機密投資計畫轉交給艾普斯坦，引發外界關注他是否違反官方保密義務。白金漢宮強調，國王和王后持續關注所有受害者。

英國廣播公司（BBC）報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）首次就艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞最新爆料發表意見，表示在警方調查他的胞弟、前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）時，白金漢宮準備提供協助。

白金漢宮發言人表示：「國王已透過言語及前所未有的行動，明確表達他對有關安德魯王子行為指控持續浮現的深切關切。」發言人補充說：「雖然具體指控須要安德魯王子本人回應，但如果泰晤士河谷警察聯絡我們，我們會如外界所預期般提供協助。」白金漢宮聲明指出，國王與王后的思念和同情一直與所有形式虐待的受害者同在，也將持續如此。

泰晤士河谷警察已確認，正在評估反君主制組織「共和」（Republic）提出的投訴是否有調查依據。該組織指控安德魯王子在公職上可能有行為不當，並違反官方保密規定。

白金漢宮此番表態，緊隨在威爾斯親王和凱薩琳公主發言人稍早的聲明之後，稱他們對艾普斯坦的最新爆料「深感關切」。肯辛頓宮發言人表示：「他們的關注仍集中在受害者身上。」這番言論發表於威廉王子本週訪問沙烏地阿拉伯之前。

安德魯轉交對外訪問報告和機密投資計畫

近期公開的艾普斯坦文件顯示，這位前王子似乎把英國對新加坡、香港還有越南的訪問報告，以及投資機會的機密細節，轉交給艾普斯坦。

文件顯示，2010年11月30日，安德魯王子在收到當時的特別顧問帕特爾（Amit Patel）發送的官方訪問報告5分鐘後，就將報告轉給了艾普斯坦。另外，2010年12月24日，他似乎也把關於阿富汗的「機密」投資機會資訊傳給了艾普斯坦。依官方規定，貿易特使對官方訪問中涉及的敏感商業或政治資訊負有保密義務。

外界對安德魯王子的壓力持續升高

自從再度釋出300萬份艾普斯坦相關文件以來，外界對安德魯王子的壓力持續升高，有指稱艾普斯坦曾派第2名女子到英國與他發生性關係。最新曝光的文件中還附有照片，似乎顯示安德魯王子跪在地上、四肢著地，身下躺著1名女性。

安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）也因此感到尷尬。文件中簽名為「Sarah」的郵件顯示，她曾向性罪犯艾普斯坦尋求支持和金錢援助。

2025年10月，在此前1波與艾普斯坦關聯的爆料之後，安德魯王子被剝奪了王子及公爵頭銜。安德魯王子始終堅決否認任何不當行為，被列入艾普斯坦文件中並不表示有違法或不當行為。

