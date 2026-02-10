安德魯涉嫌洩密給艾普斯坦 英王查爾斯承諾協助警方調查
英王查爾斯三世首次就艾普斯坦醜聞爆料表態，表示白金漢宮準備在警方調查胞弟安德魯王子時提供協助。安德魯被指控把新加坡、香港、越南的訪問報告及機密投資計畫轉交給艾普斯坦，引發外界關注他是否違反官方保密義務。白金漢宮強調，國王和王后持續關注所有受害者。
英國廣播公司（BBC）報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）首次就艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞最新爆料發表意見，表示在警方調查他的胞弟、前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）時，白金漢宮準備提供協助。
白金漢宮發言人表示：「國王已透過言語及前所未有的行動，明確表達他對有關安德魯王子行為指控持續浮現的深切關切。」發言人補充說：「雖然具體指控須要安德魯王子本人回應，但如果泰晤士河谷警察聯絡我們，我們會如外界所預期般提供協助。」白金漢宮聲明指出，國王與王后的思念和同情一直與所有形式虐待的受害者同在，也將持續如此。
泰晤士河谷警察已確認，正在評估反君主制組織「共和」（Republic）提出的投訴是否有調查依據。該組織指控安德魯王子在公職上可能有行為不當，並違反官方保密規定。
白金漢宮此番表態，緊隨在威爾斯親王和凱薩琳公主發言人稍早的聲明之後，稱他們對艾普斯坦的最新爆料「深感關切」。肯辛頓宮發言人表示：「他們的關注仍集中在受害者身上。」這番言論發表於威廉王子本週訪問沙烏地阿拉伯之前。
安德魯轉交對外訪問報告和機密投資計畫
近期公開的艾普斯坦文件顯示，這位前王子似乎把英國對新加坡、香港還有越南的訪問報告，以及投資機會的機密細節，轉交給艾普斯坦。
文件顯示，2010年11月30日，安德魯王子在收到當時的特別顧問帕特爾（Amit Patel）發送的官方訪問報告5分鐘後，就將報告轉給了艾普斯坦。另外，2010年12月24日，他似乎也把關於阿富汗的「機密」投資機會資訊傳給了艾普斯坦。依官方規定，貿易特使對官方訪問中涉及的敏感商業或政治資訊負有保密義務。
外界對安德魯王子的壓力持續升高
自從再度釋出300萬份艾普斯坦相關文件以來，外界對安德魯王子的壓力持續升高，有指稱艾普斯坦曾派第2名女子到英國與他發生性關係。最新曝光的文件中還附有照片，似乎顯示安德魯王子跪在地上、四肢著地，身下躺著1名女性。
安德魯的前妻弗格森（Sarah Ferguson）也因此感到尷尬。文件中簽名為「Sarah」的郵件顯示，她曾向性罪犯艾普斯坦尋求支持和金錢援助。
2025年10月，在此前1波與艾普斯坦關聯的爆料之後，安德魯王子被剝奪了王子及公爵頭銜。安德魯王子始終堅決否認任何不當行為，被列入艾普斯坦文件中並不表示有違法或不當行為。
更多上報報導
黎智英兒促英國出手稱台灣應警惕 盧比歐譴責北京背棄國際承諾
川普4月初北京晤習近平今年可望見4次 聚焦台海與貿易談判
南韓官員提「引進越南、斯里蘭卡女性」救少子化危機 遭執政黨火速除名
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
星二代長大了！王仁甫愛女赴澳讀名校 海邊美照曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣藝人王仁甫與季芹育有一對兒女，夫妻倆向來重視孩子教育，曾豪砸約200萬元讓女兒樂樂赴加拿大就讀國際學校。去年樂...
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
李千娜捐片酬也來不及！陳水扁表態拒看：看你多會拍
政治中心／周孟漢報導前總統陳水扁近年積極經營社群平台，並時常針貶時事，7日受邀出席南一中校友交流會特別講座，且演講後半小時「自由發問不設限」，引發熱議。被問到近來電影《世紀血案》所引發的爭議，以及李千娜道歉捐出片酬一事，陳水扁嚴肅表示，「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」，強調「別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
40歲安心亞懶理酸民 馬甲造型超辣「直角肩＋燦笑」放電
40歲女星安心亞出道近20年，橫跨歌手、演員與主持三大領域，始終以亮眼表現穩坐演藝圈一線。向來樂於在社群分享生活的她，近日受邀登上尾牙活動舞台，事後也大方曬出當天造型美照，瞬間吸引破萬名粉絲朝聖。
言承旭突現身央視！遭直擊「參加春晚彩排」 多位台灣藝人也在名單內
言承旭去年在F4合體、並與五月天阿信同台的演唱會上再度展現舞台魅力，話題與人氣同步攀升，近期更被拍到現身央視大樓，參與《2026年春節聯歡晚會》彩排，消息曝光後立刻引發粉絲熱議。這也是言承旭時隔多年再度站上央視春晚舞台，再次成為關注焦點。
獨家》九孔現身台北街頭揮毫 親口證實「新節目開張了」
九孔近期被民眾捕獲在台北街頭寫春聯，他今（8）日受訪透露，自己受資深製作人李慧蘭邀約合作推出個人外景，首集就是要他去街上寫春聯，他開心笑說：「如果觀眾喜歡我的作品，他們就可以在我身上貼紅點；而且我們是免費的，所以生意很好，有人拿車輪餅來換，拿奶昔來換，還有烏魚子。大家都很熱情，還有人說要拿孩子來換，我連忙說不要不要。」