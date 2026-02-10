安德魯涉洩密給淫魔富商！英王表態：支持警方調查 威廉、凱特也發聲

英國前王子安德魯涉嫌在擔任英國貿易特使期間，向艾普斯坦（Jeffrey Epstein）提供機密資料。（圖／達志／美聯社）

英國王室再度捲入已故性犯罪者艾普斯坦（JeffreyEpstein）爭議。英國國王查爾斯三世近日表示，若警方提出請求，王室將全力支持英國警方，就前王子安德魯（AndrewMountbatten-Windsor）涉嫌在擔任英國貿易特使期間，向艾普斯坦提供機密資料一事進行調查與評估。

CNN報導，美國司法部近期新一批艾普斯坦文件。相關資料顯示，安德魯疑似於2010年間向艾普斯坦傳送包含官方行程與出訪內容的機密資訊。英國反君主制團體「共和國」（Republic）執行長史密斯（Graham Smith）已於本週一正式向警方檢舉安德魯，指控其涉嫌公職失當及違反官方機密相關法規。警方隨後證實已收到相關通報，正依照既定程序審查資料內容，評估是否進一步展開行動。

白金漢宮稍後回應，查爾斯國王已「透過言語與前所未有的行動」，清楚表達對近期不斷浮現、涉及安德魯一切行為指控的高度關切。王室發言人強調，具體指控仍須由當事人自行回應，但若警方提出要求，王室將如外界預期般予以配合與支持。

安德魯過去多次否認與艾普斯坦有任何不當往來，至今尚未就最新文件內容公開回應。不過，這次風波不僅波及王室，也牽動英國政界。文件同時顯示，前英國駐美大使、前上議院議員曼德爾森（Peter Mandelson），疑似於2008年金融危機後，向艾普斯坦洩露具市場敏感性的政府資訊。

報導指出，曼德爾森已於上週辭去上議院職務，英國警方亦於近日搜索與其相關的2處房產，作為公職失當調查的一部分。曼德爾森先前坦承，自己在艾普斯坦定罪後仍與其保持聯繫，確實不妥。

資料顯示，安德魯於2001年出任英國貿易特使，並於10年後卸任。2010年10月，艾普斯坦曾主動詢問其亞洲行程，安德魯隨後回傳包含越南、新加坡與香港等地的簡要行程安排。行程結束後，他又將由顧問撰寫的出訪報告轉寄給艾普斯坦。

此外，文件亦揭露，安德魯曾於2010年12月向艾普斯坦寄送一份標註為「機密簡報」的資料，內容涉及阿富汗赫爾曼德省的重建投資計畫，當時英軍仍駐紮於該地區。相關往來是否涉及商業或政治敏感資訊，仍有待釐清。

英國國會文件指出，儘管貿易特使並非公務員，仍須對任內取得的資訊負有保密義務，且該責任在卸任後仍然有效，並受《官方機密法》規範。肯辛頓宮也表示，威爾斯親王威廉與王妃凱特對深感憂慮，將持續關注事件對受害者的影響。

