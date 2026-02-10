安德魯涉洩密給艾普斯坦 英國王室：支持警方調查

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的醜聞案持續延燒，而且這把火燒到英國，疑似跟艾普斯坦有密切往來的英國安德魯王子（Prince Andrew），傳出在2010年涉嫌將自己的出訪行程的機密報告，以電郵發送給艾普斯坦，英國王室發聲明表示，全力支持警方調查。

艾普斯坦檔案公開 威廉王子夫婦：深切關注

有關艾普斯坦案，英國國王查爾斯三世9號走訪英格蘭東部艾塞克斯郡時，群眾中有人嗆聲，「你知道安德魯和艾普斯坦的事多久了！」現場多數民眾力挺查爾斯，查爾斯看起來也很淡定。

廣告 廣告

不過，白金漢宮同時發聲明，力挺警方調查安德魯王子涉嫌洩密案，表示如果泰晤士河谷警方與他們聯繫，將隨時準備提供支持，正如外界所預期的那樣。

針對此事，威廉王子夫婦也首度表態，肯辛頓宮發言人表示，威廉王子夫婦對於艾普斯坦檔案不斷披露的內容深感擔憂，也始終關切受害者。

英國警方則證實，正在調查有關安德魯王子2010年擔任英國國際貿易特使期間，涉嫌將東南亞訪問行程的機密貿易報告，發送給艾普斯坦的相關報導。

閣員發聲明力挺 英相施凱爾表明「不會辭職」

前英國駐美大使曼德森和艾普斯坦過從甚密，外界抨擊首相施凱爾明知兩人的關係，仍然任命曼德森出使美國，施凱爾的幕僚長麥斯威尼以及通訊主管艾藍已經雙雙請辭，不過，施凱爾告訴同黨議員他不會辭職。

艾普斯坦的共犯兼生前女友麥斯威爾，9號接受美國國會閉門質詢，麥斯威爾行使緘默權，拒絕回答以避免自證其罪。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

艾普斯坦案延燒！ 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

艾普斯坦案燒向英政壇 施凱爾公開致歉...首相大位岌岌可危

艾普斯坦案延燒！柯林頓夫婦將赴國會作證 川普開酸「感到悲哀」