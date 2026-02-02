安德魯王子前妻「慰安」淫魔！鹹濕對話全洩 帶女兒見「戀童慣犯」還大玩神祕惡作劇

安德魯前王子和前妻莎拉弗格森（左圖），與已故淫魔艾普斯坦（右圖）關係都不單純。（翻攝Derbyshire Live臉書、New York State Division of Criminal Justice Services ）

英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）因已故「淫魔」傑佛瑞艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪醜聞遭拔除王室頭銜，王室形象重創。然而，風波並未就此打住。他的前妻「菲姬」莎拉弗格森（Sarah Ferguson）如今也成為焦點。美國司法部最新公開超過300萬頁相關文件，揭露菲姬與艾普斯坦私下往來親密，不僅在電子郵件中稱對方是「傳奇」，更直白寫下「娶我吧」，露骨內容震驚外界。

親手將女兒送入狼口？ 菲姬私下玩多大？

綜合外媒報導，菲姬和艾普斯坦2000年透過安德魯介紹認識，最新文件顯示，艾普斯坦2008年因涉入未成年性交易案認罪，2009年居家軟禁期間，與菲姬透過電子郵件頻繁往來。

根據批露的內容，2009年8月3日，菲姬曾寫道：「我從未被朋友的善意如此感動，尤其是你在我的女孩們面前讚美我。謝謝你傑佛瑞，你是我一直想要的兄弟。」暗示她與女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie）可能和艾普斯坦見過面。菲姬還說：「似乎能量提升了。」顯示她與艾普斯坦關係親密。

菲姬（中）和兩個女兒碧翠絲公主、尤金妮公主感情好。（翻攝princesseugenie IG）

更露骨的對話出現在2009年4月4日，莎拉寫道：「親愛的傑佛瑞，我即將抵達棕櫚灘，能不能快快喝杯茶？愛你的紅髮莎拉。」還曾對艾普斯坦說：「你是傳奇，我無法形容對你的愛、感激與慷慨…我隨時為你服務。娶我吧。」當時艾普斯坦已因戀童案聲名狼藉，但莎拉仍主動聯繫他。

此外，2010年3月，艾普斯坦問菲姬是否在紐約？菲姬爆粗口說：「還不確定，等尤金妮從一個該死的週末回來。被指把女兒的私人生活曝露給一個戀童癖者。她甚至邀請艾普斯坦參加安德魯2010年2月時的50歲生日派對，稱會有「神祕惡作劇」，暗示派對可能「玩很大」。

安德魯（左）艾普斯坦（右）交情匪淺。（翻攝X@peteriwanoff）

聲稱憎恨只是為了保住品牌？ 英國王室這次怎麼回應？

艾普斯坦與菲姬的關係在2011年出現裂痕，當時菲姬受訪表示，自己「憎恨戀童癖者。」艾普斯坦憤怒寫信給公關表示：「菲姬現在可以說我不是戀童，她被騙了…她得修復這事。」後來菲姬私下回覆道：「我沒有、也不會叫你戀童癖者，這麼做是為了保護我的品牌。」

最新文件顯示，安德魯將一名女子壓倒在地、對她上下其手。（翻攝Department of Justice）

對於最新文件內容，菲姬的發言人辯稱，這些郵件是為了「安撫」安普斯坦的威脅，堅決譴責他的行為。但輿論當然不買帳，公眾再度質疑王室的道德底線。由於爆料內容也包含安德魯的照片和性犯罪指控，英國首相施凱爾（Keir Starmer）呼籲安德魯到美國作證。英國王室對此仍保持沉默。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

