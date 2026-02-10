安德魯王子捲淫魔案風暴擴大！威廉、凱特罕見表態 查爾斯三世發聲：隨時配合調查

安德魯前王子（左圖）因捲入淫魔案，再度成為輿論焦點，威廉王子、凱特王妃（右圖）對此罕見表態。（翻攝The Royal Family／princeandprincessofwales IG）

美國司法部近日公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）的被指在2010至2011年間，疑似將官方機密和投資資訊分享給艾普斯坦，英國王室再度陷入輿論風暴。對此，英王查爾斯三世（King Charles III）首度發聲，強調相當關切相關指控。白金漢宮也同步表示，若警方主動接洽，王室隨時準備配合調查。

國王親自表態！ 白金漢宮為何罕見鬆口「配合調查」？

白金漢宮發言人9日指出，查爾斯國王已透過言語，以及前所未有的實際行動，清楚展現對安德魯相關指控的高度憂慮，至於具體指控內容，則應由當事人自行回應。不過，王室也重申，國王與王后卡蜜拉（Queen Camilla）始終與所有受害者站在一起，表達最深切的關懷與同情。

廣告 廣告

查爾斯三世（右）與弟弟安德魯（左）過往的同框畫面。（翻攝X@Admiral_JKirk）

就在白金漢宮聲明發布前不久，威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）也首度就此事公開發聲。肯辛頓宮發言人表示，威廉夫婦對持續浮現的新指控「深感憂心」，強調他們的關注焦點，始終放在受害者身上。說法與查爾斯三世的立場一致，顯示王室高層試圖與醜聞保持距離。

此外，愛德華王子（Prince Edward）是最早就淫魔案發聲的王室成員，上週他在杜拜出席國際論壇時，被問及艾普斯坦相關檔案再度掀起的爭議，他回應：「最重要的是記得受害者」，並指出，整起事件中「有很多受害者」，不應被忽略。

威廉王子、凱特王妃與安德魯過去的同場畫面。（翻攝katemiddletonprincessofwalesuk IG）

威廉、凱特、愛德華接連發聲 王室為何齊聲聚焦「受害者」？

英國《每日郵報》報導，根據最新曝光的艾普斯坦檔案，安德魯在擔任英國貿易特使期間，曾向艾普斯坦透露即將前往新加坡、越南、中國深圳與香港的官方行程，甚至在收到內部簡報後短短幾分鐘內，就轉寄給對方。外界因此質疑，他公職角色與私人交往之間是否存在界線不清的情況。

事實上，安德魯因與艾普斯坦的關係，長年備受爭議。2014年，美國女子維吉尼亞朱佛里（Virginia Giuffre）指控自己未成年時遭性販運，被安排與安德魯發生性關係，安德魯始終否認相關指控。隨著新檔案出土，外界再度質疑他隱瞞與艾普斯坦的往來時間點，跟他2019年接受《BBC》專訪時的說法不一致。

最新文件顯示，安德魯將一名女子壓倒在地、對她上下其手。（翻攝Department of Justice）

隨著醜聞延燒，安德魯已遭拔除所有王室頭銜，查爾斯已要求弟弟搬離溫莎的皇家別墅「皇家小屋」（Royal Lodge），將他暫時安置在桑德令罕莊園內的「伍德農舍」（Wood Farm），未來安德魯將遷入整修後的另一處住所。王室消息人士指出，國王此舉是為了回應民意，避免安德魯持續以王室成員的身分曝光。

此外，王室內部也不再要求工作人員必須為安德魯服務，相關開支則由國王私下補貼。民調顯示，隨著艾普斯坦風波擴大，英國民眾對王室的支持度已明顯下滑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

安德魯王子前妻「慰安」淫魔！鹹濕對話全洩 帶女兒見「戀童慣犯」還大玩神祕惡作劇

挪威22歲公主大崩潰！親媽捲入淫魔案 IG私帳怒喊：夠了沒？

英國王室第一人發聲！愛德華王子談「淫魔暗黑檔案」 一句話劃出底線