安德魯王子捲「淫魔案」 英王兄怒了「1句」表態！

美國司法部近日大動作公開高達350萬頁的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）淫魔檔案，讓俗稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島再次成為全球輿論焦點，相關內容震驚國際。檔案內容揭露多位政商名流曾頻繁出入該島，不僅億萬富豪馬斯克（Elon Musk）捲入風波，連前英國王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）也深陷醜聞之中。對此，今（10日）英國白金漢宮發聲明回應此事，國王查爾斯三世（King Charles III）關注案件與相關指控，全力支持警方調查弟弟安德魯。





美國司法部解密了已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的高達300萬頁調查報告，這批「淫魔檔案」釋出了18萬張照片與2000支影像，證據量之大震撼全球。其中，網路瘋傳一張震驚各界的照片，英國國王胞弟、前王子安德魯捲入其中，他手腳著地爬在一名趴在地上的女性身上，抬頭面對鏡頭，畫面無碼釋出。安德魯深陷醜聞被指控對受害者做出不當行為，也遭英國皇室拔除頭銜，連小女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）都與他全面斷絕往來。

安德魯王子陷「淫魔醜聞」無碼照流出 英王兄怒了首發聲：支持警方調查！

安德魯王子（左）深陷「淫魔醜案」多項指控，國王兄查爾斯三世（右）怒了首發聲。（圖／翻攝自Ｘ ＠jacksonhinklle、Ｘ ＠ClarenceHouse）

弟捲醜聞「國王兄怒了」！白金漢宮首發聲：支持警方調查

根據 英媒《BBC》報導 ，代表英國皇室的白金漢宮今（10日）發出聲明，王室發言人指出英王查爾斯三世已藉由言語與前所未有的行為，深切關注一切有關安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）的指控。發言人還提到，皇室願意接受警方聯繫，並會提供支持「雖然具體指控應由蒙巴頓．溫莎先生本人回應，但如果泰晤士河谷警局（Thames Valley Police）聯繫我們，我們隨時準備提供支持，正如大家所預期的那樣。」。









