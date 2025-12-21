安德魯王子玩很大！躺5女大腿 淫富豪前女友詭笑照曝光

安德魯王子遭撤銷王室頭銜。（資料圖／美聯社）





美國富豪傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因性侵多名少女被捕入獄，2019年於獄中輕生，留下許多謎團，近日美國司法部釋出大量相關文件，傑佛瑞生前與多名政商名流交好，包含已被剝奪王室頭銜的安德魯王子（Prince Andrew），其中一張安德魯躺在多名女子大腿上、傑佛瑞前女友在後方露出謎之笑容的照片，引發熱議。

照片顯示，安德魯身穿全套西裝，側躺在5名女子的大腿上，其中頭部位置的女性還是穿迷你裙，安德魯則是看似有些恍惚，但笑得燦爛。值得注意的是，後方還有一名女性，看著安德魯露出謎之微笑，她是傑佛瑞的前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），因引誘未成年人和販賣未成年少女被定罪。

據《BBC》報導，這張照片的拍攝地點為王室莊園桑德令罕宮的沙龍廳（saloon room），顯示安德魯王子與麥克斯威爾的關係匪淺，而安德魯早在這張照片曝光之前，因相關爭議被剝奪王室頭銜與榮譽，儘管他多次否認有任何不當行為。司法部則強調，出現在照片或文件中，並不代表涉及違法情事。

而安德魯的前妻莎拉・弗格森（Sarah Ferguson）也出現在這批文件中，不過莎拉拒絕回應此事。在此之前還有許多政商名流與傑佛瑞的同框照流出，包含美國現任總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），以及英國富豪理查．布蘭森（Richard Branson）、電影導演伍迪．艾倫（Woody Allen）等人。

