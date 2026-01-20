安德魯王子遭狠心切割！父女決裂全因「這件事」

國際中心／李筱舲報導



前英國王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），因捲入已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，遭英國皇室拔除頭銜，連小女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）都與他全面斷絕往來，一名知情人士更形容父女的關係就像貝克漢長子布魯克林與爸媽斷聯一般，據傳尤金妮公主對於父親未向受害者公開道歉感到失望。





前英國王子安德魯（左）因捲入已故性罪犯艾普斯坦（右）醜聞，遭英國皇室拔除頭銜。（圖／美聯社提供）

據外媒報導，現年35歲的尤金妮公主因長期致力於打擊人口販運，對於父親涉入艾普斯坦性醜聞案感到難以原諒，尤其是安德魯至今尚未公開向受害者道歉，這也成為壓垮父女關係的最後一根稻草。據知情人士透露，目前尤金妮公主與父親安德魯完全沒有任何聯繫，她已徹底與父親劃清界線，而安德魯對父女關係決裂也深感痛心。

小女兒尤金妮公主對於父親涉入艾普斯坦性醜聞案感到難以原諒，父女關係因此決裂。（圖／翻攝自IG ＠princesseugenie）

相較之下，安德魯的長女碧翠絲公主雖試圖維持家庭和諧，邀請父親出席女兒受洗儀式，但安德魯在社交場合仍顯得格格不入。此外，安德魯王子上週已開始打包行李，準備遷出皇家小屋。而在去年底的耶誕活動中，雖然一度傳出威廉王子有意迴避尤金妮公主，但內部人士澄清，威廉王子與堂妹們仍保有家族情誼，強調王室成員正努力在動盪中維持穩定形象。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

