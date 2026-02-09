安德魯王子陷淫魔醜聞！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

國際中心／綜合報導



美國司法部解密了已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的高達300萬頁調查報告，這批「淫魔檔案」釋出了18萬張照片與2000支影像，證據量之大震撼全球。內容牽涉眾多國際政要、富豪，不僅美國總統川普、前總統柯林頓以及前英國王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）。對此，英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Princess Kate）9日首度做出回應，表示「對於持續曝光的內容深感憂慮」。

艾普斯坦文件再解密！安德魯深陷醜聞

隨著美國司法部近日解密數百萬頁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）犯罪文件，前英國王子安德魯蒙巴頓溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）再度陷入性醜聞。根據BBC最新報導，除了已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）外，又有第二名受害者指控，艾普斯坦曾於2010年派遣她前往英國，在皇室住所「皇家小屋」（Royal Lodge）與安德魯發生關係。

廣告 廣告

安德魯王子陷「淫魔富豪案」遭控逼20歲女獻身！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

艾普斯坦淫魔檔案近期被公開，其中數十名政商名流、大咖明星都被點名與艾普斯坦有關。（圖／翻攝自X平台）





權力與公帑濫用！受害女性稱事後受邀「參觀白金漢宮」

代表該名受害女性的美國律師愛德華茲（Brad Edwards）透露，當事人當時年僅20多歲，受艾普斯坦指示要與安德魯王子共度一夜，最誇張的是，該女性聲稱事後還獲准參觀白金漢宮並享用茶點，這意味著王室公帑被挪用去招待人口販運集團提供的受害女性。





安德魯王子陷「淫魔富豪案」遭控逼20歲女獻身！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

安德魯再遭控性販運，受害者指證案發地點就在英皇室住宅「皇家小屋」。（圖／美聯社提供）





報導中更指出，這是首度有受害者指控不當性行為發生在皇家住宅內。儘管安德魯先前曾堅決否認所有指控，目前泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）已正式表態，正針對此項最新指控進行程序評估。





王室家族關係崩解！傳尤金妮公主心碎斷聯

前英國王子安德魯也因為這起醜聞，遭英國皇室拔除頭銜，連小女兒尤金妮公主（Princess Eugenie）都與他全面斷絕往來，更有知情人士指出，父女的關係就像貝克漢長子布魯克林與爸媽斷聯一般，據傳尤金妮公主對於父親未向受害者公開道歉感到失望；不過，長女碧翠絲公主則是試圖維持家庭和諧，邀請父親出席女兒受洗儀式，但安德魯在社交場合卻仍顯得格格不入，甚至早已打包好行李，打算遷出皇家小屋。





安德魯王子陷「淫魔富豪案」遭控逼20歲女獻身！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

小女兒尤金妮公主對於父親涉入艾普斯坦性醜聞案感到難以原諒，父女關係因此決裂。（圖／翻攝自IG ＠princesseugenie）









王室成員公開表態！威廉凱特回應「深感擔憂」

針對安德魯「前」王子的行為，弟弟愛德華王子日前就曾做出回應，表示「我認為永遠銘記受害者是最重要的，以及這所有的受害者是誰，有太多受害者涉及其中」；而在9日，根據《天空新聞》報導，英國威廉王子與凱特王妃透過辛頓宮發言人做出回應，表示「我可以確定，王子和公主對不斷曝光的事件深感擔憂」，並強調「他們始終牽掛著受害者」。

安德魯王子陷「淫魔富豪案」遭控逼20歲女獻身！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

英國威廉王子（右）與凱特王妃（左）表示「對於持續曝光的內容深感憂慮」。（圖／翻攝自IG ＠princeandprincessofwales）





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：安德魯王子陷「淫魔富豪案」遭控逼20歲女獻身！威廉凱特發聲嘆：深感憂慮

更多民視新聞報導

21歲女車上遭噁男侵犯！被抓包還唬爛：我是警察啦

慎入／男不爽被綠！趁妻車震「拿火槍活燒小王」

情侶飯店激戰！3周後變「偷拍片主角」千人線上圍觀

