安德魯王子「狗趴」年輕女照片曝光！英相籲他「赴美國會作證」

美國司法部前天公開最新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件，赫見英國安德魯王子「狗趴」在一名年輕女子上方的照片，英國施凱爾呼籲安德魯王子赴美國國會作證，釐清事件情況。

安德魯王子「狗趴」在一名女子上方。（圖／路透社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，照片中，安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）趴在一名衣著完整的女性上方，直視鏡頭，手甚至放在對方腹部，後方有一名身份不明人士，將雙腳蹺在桌上，桌上堆放毛巾等雜物，十分凌亂。

此外，文件並顯示，2010年8月，艾普斯坦曾以電子郵件邀請安德魯王子，在倫敦與一名26歲俄羅斯女子共進晚餐，安德魯王子回覆表示，「很高興見到她，請把我的聯絡方式給她。」

目前正在日本訪問的施凱爾（Keir Starmer）被媒體問及此事，他表示，「首先，我認為必須以艾普斯坦的受害者為出發點，處理這個問題。至於是否應該道歉，那是安德魯王子自己的事。」他呼籲安德魯王子赴美國國會作證，「我一直認為，任何掌握資訊的人，都應該準備好以任何被要求的方式，分享這些資訊。」

報導指出，目前英國白金漢宮尚未對此發出最新聲明，僅重申去年10月，英國國王查爾斯三世（King Charles III）已剝奪安德魯王子的頭銜及榮譽。

