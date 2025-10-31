安德魯遭英王室切割 2女雖保頭銜陰影仍在
[NOWnews今日新聞] 英國已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的幼子、現任英王查爾斯三世（Charles III）的弟弟安德魯王子（Prince Andrew），多年來深陷愛潑斯坦及性侵醜聞，英國王室當地時間週四發布重磅聲明，已正式啟動程序，撤銷安德魯所有頭銜與榮譽，並需要從皇家寓所遷出，被認為是以大動作切割換取恢復公眾信任。安德魯的2個女兒-碧翠絲公主（Princesses Beatrice）和尤金妮公主（Princesses Eugenie）雖保住頭銜，但難逃父親醜聞陰霾籠罩，就連安德魯已經離婚20多年的前妻弗格森（Sarah Margaret Ferguson）也被波及。
根據《CNN》、《BBC》報導，失去所有頭銜的安德魯將不再是王子，而是名為安德魯‧蒙巴頓‧溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）的平民，安德魯別無選擇，只能接受國王的決定，儘管他也並未表現出反對；自1936年的愛德華八世（Edward VIII）退位危機以來，英國王室高級成員從未如此公開地被拋棄過。
報導還提到，上一位遭剝奪頭銜的高級王室成員，是維多利亞女王（Queen Victoria）的孫子愛德華王子（Prince Charles Edward），1919年，他因為在一戰期間為德國作戰，而被剝奪奧爾巴尼公爵（Duke of Albany）的頭銜。
報導並指出，走到今天這一步，對查爾斯也是非常艱難，但圍繞安德魯的爭議，多年來一直困擾英國王室，受害者出版的回憶錄更是壓垮駱駝的最後一根稻草，只能被迫啟動危機公關模式，表達對受害人的支持。有王室消息人士透露，安德魯王子預計要到耶誕節假期後，才會從溫莎的王室居所搬到諾福克郡的桑德靈厄姆（Sandringham）莊園，複雜的搬遷事宜可能需要較長時間處理。
按照英王喬治五世（George V）於1917年頒布的一項法令，碧翠絲公主和尤金妮公主將保留他們作為君主之子女兒的頭銜，但外界普遍懷疑，她們是否能夠擺脫父親留下的爛攤子。
或許是為了避風頭，碧翠絲和尤金妮本週都離開了英國，而她們保住王室頭銜一事，對安德魯來說算是一個小小的勝利，因為他一直想保護自己的女兒免受連累，即使他自己要付出代價。
分析認為，下個月的耶誕節，對於安德魯一家都將是尷尬且艱難的，因為安德魯將不會出席王室慣例慶祝活動，屆時2位公主是與父母、公婆還是其他王室成員一起度過，或許也預示著她們未來的結盟對象。
