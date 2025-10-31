安德魯「王子」頭銜沒了，英國王室為清譽開鍘！查爾斯三世快刀斬亂麻，王室徹底切割艾普斯坦案

英國王室30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles III）已正式啟動程序，將拔除弟弟安德魯的王子頭銜，並要求他搬離在溫莎大公園（Windsor Great Park）的長年住所皇家莊園（Royal Lodge）。

隨著安德魯與已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffery Epstein）的關係浮上檯面，白金漢宮（Buckingham Palace）30日發聲明表示，「陛下今天正式啟動程序，撤銷安德魯王子的稱謂、頭銜及榮譽」，「今後安德魯王子將以安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」。

​《華盛頓郵報》指出，這項決定凸顯英王查爾斯三世維護王室名譽的決心，即使代價是剝奪自己親弟從出生就擁有的所有特權。王室聲明中寫道：「儘管他持續否認相關指控，這些處分仍被視為是必要之舉。」「國王與王后陛下想表明，他們始終關心並深感同情所有虐待形式的受害者與幸存者。」

上週，指控艾普斯坦性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）的回憶錄上市，她在書中再次詳細敘述自己18歲時遭艾普斯坦當成性奴隸，並被迫與安德魯發生性行為。

2025年10月21日。朱弗里（Virginia Giuffre）的回憶錄《Nobody's Girl》與其他書籍一起放在書架上。（AP）

朱弗里在今年2月完成回憶錄後不久自殺身亡。她的家屬在30日告訴《華盛頓郵報》：「今天，一位來自普通美國家庭的平凡女孩，憑藉她的真相與勇氣，讓一位英國王子垮台。」

本月稍早，安德魯曾宣布放棄使用「約克公爵」（Duke of York）的頭銜，王室原以為這會稍微平息外界對他捲入艾普斯坦案的批評，但並未奏效，反而引發公眾對他住宿安排的關注。

安德魯目前住在溫莎大公園中一座有30間房間的皇家莊園，他的前妻佛格森（Sarah Ferguson）則住在同一棟建築的另一側。根據《華盛頓郵報》，安德魯過去22年只支付象徵性的「一顆胡椒粒」租金，但傳聞他早先為了取得租約支付了100萬英鎊（約合新台幣4045萬元），並花了至少750萬英鎊（約合新台幣3億339萬元）翻修。

2025年10月18日。英國安德魯王子宣布放棄「約克公爵」頭銜的消息登上英國各大報紙的頭版。（AP）

王室30日證實已通知安德魯必須交還租約。安德魯未來可能搬到由國王私持有的山均漢姆堡（Sandringham）住所，王室官員表示，國王會私下為其安排生活所需。同時，佛格森也將搬離皇家莊園並自行安排住處，但他們的兩個女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）與尤吉尼公主（Princess Eugenie）仍會保留公主頭銜。

未來，安德魯仍可稱自己是已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的兒子，但不能再使用「殿下」（His Royal Highness）的敬稱，也不再是維多利亞騎士大十字勳章（Royal Victorian Order）與嘉德騎士團（Order of the Garter）的成員。

根據《華盛頓郵報》，由於「約克公爵」屬於貴族頭銜，撤除程序必須由英王查爾斯三世向大法官（Lord Chancellor）發出正式的「國王授權書」（royal warrants），才能把這個公爵頭銜從爵位名錄中移除，同時也要一併移除他的「王子」頭銜和「殿下」尊稱。

這類法律程序極少被使用，就連許多熟悉宮廷事務的人都得翻出古老的禮儀手冊來研究。不過，這個由國王主導的過程很可能比議會中那些蠢蠢欲動的立法行動要快得多。

近幾週，外界要求政府對安德魯採取行動的呼聲高漲。蘇格蘭民族黨在英國國會下議院的領袖佛林（Stephen Flynn）要求政府剝奪安德魯的所有頭銜，包括他在蘇格蘭更常被稱呼的「因弗內斯伯爵」（Earl of Inverness）頭銜；而議會也曾考慮檢視安德魯皇家莊園租約的合法性。如今，英王查爾斯三世的行動預計將搶在這些議會程序之前發生。查爾斯曾表示，他不希望這件事佔用國家立法機構的資源。​





