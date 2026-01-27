安徽女拿別人車實驗「滾水除冰」...積雪擋風玻璃瞬間裂了

中國近日多省遭遇強降雪與嚴寒天氣，車輛結冰成為不少駕駛的困擾，安徽1名女子為驗證網路流傳的「滾水除冰是否會導致汽車擋風玻璃爆裂」，竟將熱開水澆淋在積雪覆蓋的汽車上拍片實驗，引發全網撻伐，被批評「為流量沒底線」、「又蠢又自私」。

綜合極目新聞、快科技報導，安徽1名女子21日在社交平台發布影片，自稱看到短影音平台流傳說法，指在嚴寒天氣下，若將熱水倒在被厚雪覆蓋的汽車擋風玻璃上，可能因劇烈溫差導致玻璃瞬間炸裂。出於好奇，她燒了1壺滾水前往停車場，對1輛擋風玻璃積雪厚約7至8公分的紅色汽車進行「破冰實驗」。

影片畫面顯示，熱水澆下後，車頭與玻璃上的積雪迅速融化滑落，女子原本準備在鏡頭前說明「熱水不會讓玻璃爆掉」，卻疑似傳來玻璃出現裂響的聲音，畫面隨即中斷。影片曝光後，有網民追問車輛歸屬，她稱是「樓下隨便找的車」，甚至直言「只要花錢就能解決，自己的車又心疼錢又心疼車」，相關說法瞬間點燃輿論怒火。

大量網民湧入留言區痛批其行為缺乏公德心與法律意識，直指「為了流量什麼都敢做」、「這不是實驗，是破壞他人財產」、「太沒品」。面對輿論壓力，女子隨後改口，稱被澆熱水的車輛實為其妹妹所有，並非陌生人的汽車，但此一說法未能平息爭議，反而被質疑前後說法矛盾。其後該女子刪除影片並關閉帳號。

湖南萬和聯合律師事務所律師李健指出，若行為造成他人車輛損壞，行為人依法須承擔民事賠償責任；情節嚴重者，還可能涉及治安管理處罰。他說，即便是自己的車輛，也不應透過網路傳播具有誤導性、危及公共安全的行為示範。

汽車安全專家亦提醒，在極端低溫環境下，車窗玻璃表面溫度可能低至零下20℃，若突然澆淋100℃的熱水，瞬間溫差可超過120℃，遠遠超出汽車玻璃可承受的熱應力範圍，極易造成玻璃炸裂或產生肉眼難辨的內部損傷；即便當下未碎裂，日後在行駛中遭遇顛簸、風壓變化，也可能突然破裂，存在重大安全隱患。

專家呼籲，民眾在冰雪天氣下除冰，應採用車內暖風、專用除冰噴劑或手動刮冰工具，切勿模仿網路流傳的危險做法。

