安徽超市傳聞倒閉 民眾闖入瘋搶「貨架全空」

大批民眾湧入超市搶貨。（圖／翻攝自＠_岛屿云烟__微博）





中國安徽一間在地超市，無預警傳出即將倒閉的消息，導致人心惶惶，擔心預存在超市裡的購物金無法兌現，因此大批民眾湧入超市搶貨，甚至有人趁亂直接在裡面大吃大喝，滿地狼藉。

一轉眼整個超市已經變成空城，民眾從不同角度拍下中國安徽一間連鎖超市萬家福的分店，疑似無預警傳出即將倒閉的消息，導致大批民眾擔心提前存在超市的購物金無法兌現，未來投訴無門，乾脆直接先來超市大掃貨。

安徽民眾：「阜陽人請注意你的素質，萬家福幾乎快被搬空了，營業員一夜沒有睡，都沒時間理貨，有些顧客直接在超市裡面拆開包裝就吃就喝，地面呢一片狼藉，隨處可見吃過的東西。」

但沒想到竟然有許多民眾，趁亂直接就把餅乾、飲料拆開就吃，行為相當沒有素質，而且由於人數過多，超市根本無法制止，只能無奈看著鬧劇上演。

安徽民眾：「沒來的先別慌，來了他們陸續在上貨，卡都可以用，昨天被他們搶的太多了，我昨天沒擠進來，我的卡留著陸續用吧。」

萬家福超市是安徽在地的連鎖超市品牌，但近年來中國零售業蕭條，加上實體門市已經漸漸不符合中國民眾的消費趨勢，倒閉傳言可能並非來風，但民眾宛如暴民搶劫的行逕，還是非常誇張。

