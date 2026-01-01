安心亞《星廚之戰》突然宣布棄賽 姚淳耀挺進四強

《星廚之戰》賽況逐漸接近尾聲，節目四強正式誕生，林予晞、胡宇威、姚淳耀，迎戰未來四強全新賽制。值得一提的是，安心亞曾遭點名是大家公認「今天要離開的人」，在最後迎戰四強的重要時刻，突然宣布因為工作原因棄賽，令觀眾意外。

安心亞(右)意外切傷手爆血！鍾欣凌(左)立即上前關心（圖／華視）

挺進到最後階段，姚淳耀坦言，平時雖然會在家下廚，但對專業料理始終抱持高度好奇，「很想近距離看看頂尖主廚在廚房裡是怎麼工作的，也想知道自己能不能在廚藝上有所進步。」這份對料理的熱情，成為他點頭參加節目的最大原因。

回想當初決定參賽，姚淳耀笑說，從沒想過自己能一路走到後段，每一場比賽都在做被淘汰的心理準備。談到擔任廚助最困難的地方，他直言是「料理基本功」，即使平常有下廚習慣，但一進到專業廚房，面對比賽節奏與標準，仍讓他相當緊張。

姚淳耀挺進《星廚之戰》四強（圖／三立）

不過他也清楚自己的定位，認為最大優勢在於「使命必達的執行力」，只要是主廚交辦的工作，就會盡全力完成，成為最可靠的後援。這段實境磨練也確實為他的廚藝加分。姚淳耀笑說，節目拍攝結束後回家下廚，太太一吃就驚訝直呼：「怎麼變好吃了！」讓他相當有成就感。

《星廚之戰》即將邁入第11集，廚助蔡詩芸以及廚師施捷夫遭到淘汰，未能挺進最後四強賽。節目每週日晚間 8 點、三立都會台每週六晚間 8 點、緯來綜合台晚間 10 點，同日晚間 11 點於 Hami 影劇館＋上架更新。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導