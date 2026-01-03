安心亞《星廚之戰》退賽不補人 陳庭妮驚喜回歸「新身分曝光」

《星廚之戰》即將進入四強賽事，安心亞因工作遺憾退賽，但並沒有選手因此敗部復活，正式進入「七人比賽、不補廚助」的全新階段，並啟動「經營型賽制」，不只比廚藝，更考驗誰最有能力經營一間餐廳。不過，已經遭到淘汰的陳庭妮，驚喜再度現身節目，且擁有了全新身分。

開賽前，節目就已一口氣分好接下來四場比賽組合，卻出現前所未見的畫面。過去總是「秒被搶走」的胡宇威，這次竟乏人問津，反觀林予晞卻成為全場焦點，意外陷入多角關係。

比賽現場瀰漫濃厚的肅殺之氣，姚淳耀緊張坦言：「我真的沒有做外場的經驗，壓力很大。」胡宇威也直呼挑戰度爆表：「以前都不是我講菜，這次要自己來真的很難。」林予晞則俏皮亮出她的「祕密武器」，用不同顏色標籤紙做成的小抄。

陳庭妮驚喜現身星廚之戰現場（圖／華視）

而看到陳庭妮以客人身分，再度現身節目，胡宇威當場冷汗直流。陳庭妮笑說：「我今天無事一身輕，就是來吃飯的，原來被服務的感覺這麼好！」姚淳耀立刻上前倒水，陳庭妮俏皮問：「現在是在搶生意嗎？」姚淳耀秒回：「對！先搶先贏！」胡宇威也不甘示弱衝上前詢問是否要加水，卻被陳庭妮笑回：「不好意思，我們已經被服務過了。」

