安心亞不慎肘擊翁倩玉 見鼻血嚇哭

由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚等人主演的《陽光女子合唱團》，成為今年跨年檔年度之作。拍攝過程中，最讓安心亞心驚的是一場不小心肘擊片中奶奶翁倩玉的意外。戲裡她抬手準備打人，但因角度抓錯，手肘直接撞到翁倩玉的鼻樑，「我看到奶奶頭往後『嗚』一下，整個嚇歪！」翁倩玉甚至還流鼻血。

導演林孝謙看鏡頭上一道血痕噴出，連忙喊卡，安心亞當場崩潰自責，在旁邊一直哭，所幸翁倩玉沒有大礙。她嚇到哭著道歉：「真的很怕奶奶受傷，我好緊張，以為要退出演藝圈了」。

安心亞笑談一場踢肚子的戲：「我本來以為自己力氣很大，所以一直怕踢傷何曼希。結果前面幾次力道都太輕，反而看起來像沒踢到。」最後導演要求已經做好安全措施，可以更用力，她乾脆放開力道：「最後一顆鏡頭我真的用吃奶的力氣往前衝，導演立刻說『就這個！』」

安心亞笑說整部片讓自己的運動量暴增，不只打人累，連勸架都累。她說：「你不要看陳意涵瘦瘦的，她在戲裡衝動起來力度很強，我要把她拉住真的超費力。每次勸架，我的手臂都酸到快炸開。」