安心亞今年在台北跨年！ 還有超夯團體輪流上陣

周湯豪、玖壹壹、安心亞將接力點燃「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，全卡司日前正式曝光，從韓團KARA到金曲創作歌手、嘻哈天團與新生代偶像輪番登場，陪伴觀眾迎接嶄新一年。

周湯豪。（圖／中視）

周湯豪睽違數年重返臺北跨年舞台，坦言心情特別興奮，「去年算是第一年休息，所以今年一定會全力以赴。」他透露將以演唱會規格打造舞台，除了耳熟能詳的經典歌，也會帶來新專輯作品，搭配全新編排與舞蹈陣容，展現最完整的音樂能量。回顧2025年，他形容新專輯是一張「圓夢專輯」，希望透過更多面向的創作與大家分享。

玖壹壹。（圖／中視）

同樣擔任倒數後壓軸的玖壹壹，也對首次站上北跨壓軸舞台充滿期待，直呼「這也算是我們2026年的第一場表演」。對於外界盛傳的跨界合作，他們賣關子表示，完整驚喜留到當天揭曉。展望新的一年，玖壹壹期許能延續忙碌節奏，並順利推出全新音樂作品。

安心亞。（圖／中視）

連續多年成為跨年夜焦點的安心亞，今年選擇只在臺北登台，她笑說每次站上跨年舞台都覺得幸福又興奮，「這次也準備了一些新的音樂想法和舞蹈編排的小驚喜，希望大家一起感受那份能量。」回顧2025年的挑戰與成長，她希望把累積的力量延續到2026年，帶來更多不同面貌的作品。

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」集結KARA、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、安心亞、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊等卡司，12月31日晚間7點起熱力開唱，眾星輪番上陣，陪伴觀眾倒數迎新。