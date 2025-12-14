安心亞低胸勁裝助陣羅志祥 熱歌勁舞炒熱氣氛

羅志祥邀來緋聞女友安心亞助陣。（寬宏藝術X華納音樂提供）

羅志祥一連兩天在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30》巡迴演唱會，今（14日）晚邀來緋聞女友安心亞助陣，兩人合唱2016年推出的歌曲〈靚仔〉，勁歌熱舞，瞬間炒熱全場氣氛。

羅志祥演唱會笑點十足，他多次上演被升降舞台「送下台」的橋段，當他演唱經典舞曲〈夠了〉一半時，再度被送下舞台，忍不住崩潰直呼：「導演，太多次了！」正當全場以為他將再度登場，下一秒升上舞台的是身穿一襲低胸勁裝的安心亞，讓全場驚喜不已。羅志祥表示，這是第一次和安心亞公開合作表演〈靚仔〉，連他自己都覺得很訝異，因多次想同台合作卻都剛好錯過。

廣告 廣告

羅志祥與安心亞勁歌熱舞〈靚仔〉，炒熱全場氣氛。（寬宏藝術X華納音樂提供）

另外，小豬的砸派秀也同樣加碼，他回憶去年高雄跨年場，當時玩瘋了，玩到全身都是刮鬍泡，後續光清潔也花了很久的時間，小豬說：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸。我也很歡迎大家把所有片段分享到Threads上，上回高雄場演完我霸榜一個月，這次就看台北的你們能不能讓我超越了。」

羅志祥一連兩天在台北小巨蛋舉辦《羅志祥30》巡迴演唱會。（寬宏藝術X華納音樂提供）

砸派環節從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，昨晚首場，小豬和坐在VIP區的羅媽媽猜拳，沒想到羅媽媽猜輸了，孝順的小豬輕輕地把奶油抹在媽媽鼻子上，輪到好兄弟小馬和小鐘以及Toro的時候，小豬就毫不客氣，連嘉賓DJ SODA也加入砸派行列，和小豬猜拳最後奪得勝利，親自把奶油砸在小豬臉上，讓粉絲看得相當過癮，成了最難忘的演唱會。

小豬在砸派環節和羅媽媽猜拳，羅媽媽輸了，小豬輕輕地把奶油抹在媽媽鼻子上。（寬宏藝術X華納音樂提供）

更多鏡週刊報導

羅志祥7度登小巨蛋「錯過升降舞台好糗」 請DJ SODA當嘉賓全場歡騰

有人追還是不想戀愛？羅志祥46歲心境轉變曝光 揭重返舞台恐懼：那是我人生最可怕的表演

小豬再登陸／獨家！多人運動跌落神壇 羅志祥隔六年有望重返對岸