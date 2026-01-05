安心亞劇中喪母崩潰街頭爆哭 大咖男神0對話擁抱成依靠

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲后」劉瑞琪在影集《整形過後》飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」。她分享角色心中唯一放不下的始終是女兒「蘇菲」(安心亞 飾)，「我深知女兒的心情，所以我選擇用開心的方式，掩飾自己對她的歉意。」她希望觀眾看到的永馨，即使病痛纏身、即使在面對完成性別重置手術的決心與惶恐時，「呈現出來的永遠是一道溫暖的光，這是她留給蘇菲的愛。」

談及詮釋永馨在「手術風險」與「生命延續」之間的沉重抉擇，劉瑞琪坦言自己一開始其實無法理解，「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦，「在那之前，這個世界對我來說幾乎是一片空白」，她也回想過去曾遇過的朋友與他們的相處方式，加上自身較為開放的性格，才慢慢找到與角色之間的平衡點，讓永馨的堅定與溫柔得以完整呈現。

而最新劇情中，安心亞則在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱、甚至一度人間蒸發，是温昇豪飾演的「江浩宇」在KTV找到獨自唱歌爆哭的她，無對話直接走上前緊緊抱住，成為她在失去母親後唯一的支撐。安心亞分享，兩人在路邊回憶母親的戲是她在本週劇情中最難抽離的一場，導演要求完全不同於她原先預期的情緒處理方式，比起情緒全面潰堤，呈現的反而是另一種壓抑後的釋放，「在挑戰時覺得很新鮮，壓力其實蠻大的，但演完之後反而收穫很多」，這一幕不只呈現失去至親後的孤獨，也讓江浩宇與蘇菲之間的情感連結，悄悄走向更深一層。

不過江浩宇與楊雅頌為了喚回老翁失智妻子的記憶，當眾上演「下跪求婚」的深情戲碼，卻在情緒交織之下，意外喚醒兩人塵封多年的舊情，假戲真做忍不住「吻了下去」。這一幕不只被安心亞撞見，連「Emma」李曼唯飾演的江浩宇女兒也在場目睹，場面瞬間失控。江浩宇在過去與現在之間舉棋不定，捲入難解的三角習題，而他先前自曝罹患聽神經瘤的病情是否真的會「領便當」，也成為觀眾最揪心、下週大結局必追的最大懸念之一。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將接棒播出。

