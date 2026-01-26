安心亞勤跑映後 秀Beatbox

電影《陽光女子合唱團》票房持續攀升，目前累積票房正式突破2.5億，超越導演林孝謙2018年前作《比悲傷更悲傷的故事》的2.4億成績，寫下導演個人票房新紀錄。其中周六單日票房衝破3500萬，也創下近10年來台灣電影單日最高票房紀錄，堪稱近年最具爆發力的現象級作品。

安心亞近期模仿「靈動X」的影片在網路暴紅，更義氣相挺全力投入宣傳，上周末連續2天跑遍21場映後活動，親自回饋影迷支持，她分享，為了在片中完美呈現Beatbox表演，幾乎醒著就不停練習，並謙虛表示，最後在大型演出橋段的成功，是全體演員共同努力的成果，

她在周日映後更驚喜迎來片中的律師筆友「麥可」（蕭子墨飾）現身，2人不僅合體Beatbox演出，麥可還貼心準備「最好吃的蜂蜜蛋糕」慰勞安心亞的努力奔波，甚至上演一段「公主抱」，讓全場笑聲不斷。

此外，曾愷玹婚後淡出演藝圈超過10年，片中收養了陳意涵的女兒，她不只臉蛋依舊凍齡，溫柔細膩的演出讓不少觀眾看完直呼「排隊求收養」，她也在社群幽默表示，聽說自己有了「國民媽咪」新稱號，吸引一票網友直接喊她「媽咪」，人氣魅力完全不輸當年「最美J女郎」時期。

她上周五出席親子場，與飾演童年子晴的小演員陳蕾朵、飾演阿姨的張允曦（小8），以及飾演長大後子晴的羅晨恩，一家人同框合唱〈幸福在歌唱〉。曾愷玹坦言，最讓她情緒潰堤的是必須放手孩子的法庭戲，而陳意涵也笑說，只要對上她的眼神，眼淚就完全止不住。