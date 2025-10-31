安心亞因鍾欣凌一句話走心淚崩 林予晞怒吼：不玩了
金鐘視后鍾欣凌主持、率領10位頂尖主廚和安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、張懷秋、白潤音10位明星廚助展開激烈競賽的《星廚之戰》，本周日（2日）終於成功分組並展開激烈的120分鐘「龍虎斑料理挑戰」。進入到淘汰階段時，不僅安心亞淚崩，陳庭妮、胡宇威夫妻檔更是哽咽的無法接受結果。
首次「主廚與明星廚助」分組配對笑點不斷，林予晞聽到深受藝人歡迎的阿毛選擇張懷秋的理由後驚呼：「太不理智了吧！」而林予晞首輪選擇Jessica卻配對失敗，面對楷奕與鄭淳豪同時選她的修羅場，她更是不知所措。第二輪，她改選鄭淳豪，結果鄭淳豪竟「跑票」改投胡宇威，讓她崩潰大喊：「為什麼要跑票！我不玩了！」最後，她總算與Jessica成功配對，開心的笑說：「我覺得跟感情一樣，會一直錯過對的人，但該是你的還是你的。」
安心亞也陷入配對修羅場，驚呼：「他不回來了！」原來是Will第一輪選她後就再也沒回頭。鍾欣凌追問：「妳選他幾次？」安心亞苦笑回答：「兩次！」鍾欣凌立刻轉頭怒喊：「Will！」他道歉：「對不起。」現場笑聲不斷。
最後，只剩安心亞與陳庭妮尚未成功配對，安心亞無奈感嘆：「配對到最後真的有點走心，連豬肝沒煮熟的人都能被選走，努力也不一定有用啊！」沒想到最終成功搭檔後，兩人開心尖叫：「我們有人要了！」安心亞更興奮衝上前抱住夥伴陳勇孝，大喊：「勇孝抱抱！」
到了評分、淘汰關鍵時刻，米其林三星主廚Taïrroir何順凱（Kai）直言白潤音與楷奕組「有時間卻做出單調魚丸」，港式酒樓「大三元」董事長吳東璿則點評姚淳耀與陳佑昇組「龍虎斑味道太淡，六種醬料卻無驚喜」。
鍾欣凌也語重心長地對安心亞說：「所有人在訪問時都覺得妳應該是今天要離開的人，希望妳能多幫忙」，讓她當場淚崩。陳庭妮在節目結束後更哽咽表示：「真的很難過。」胡宇威也難掩情緒的說：「無法接受。」《星廚之戰》每周日晚間8點在華視、11月1日起每周六晚間8點在三立都會台、晚間10點在緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。
