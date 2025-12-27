安心亞堅定只要他 「再度被拒絕」鍾欣凌都快看哭了

《星廚之戰》28日迎來四強前最後一次淘汰賽，目前場上選手：頂尖名廚Jessica 林佳蓉、施捷夫、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與五位明星廚助：安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸並肩作戰。安心亞從不被看好到挺進最後一輪淘汰賽，然而在與名廚搭配時屢屢碰壁，讓鍾欣凌也說：「予晞都幫你哭了！」

安心亞與陳勇孝主廚。（圖／華視）

安心亞自開播以來，經歷的挫折不少，更曾經被所有人認為是該集「今天要離開的人」，殘酷真相讓她當場淚崩。安心亞先前受訪時，自信滿滿地表示，有一道拿手菜「墨魚大㸆」，雖說上次做已經是8年前，但只要有食譜在，絕對沒問題。然而比賽過程中狀況頻發，平時大膽的安心亞，面對活跳跳的泰國蝦不斷尖叫，直到順利抽出蝦腸才驚呼慶賀。

安心亞也曾遭點名Ｍ是大家公認「今天要離開的人」，殘酷真相讓她當場淚崩；備料時一度切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止，只好緊急前往醫護站處理。沒想到，後來在刨檸檬皮，再度刮傷另一隻手，搭檔Jessica立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」這也是她首次在料理過程中受傷，但不僅沒有被打倒，反而笑說：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的。」

林予晞假裝拭淚。（圖／華視）

而本集主題「平凡但不平淡的雞蛋」，選手必須用最日常的食材，端出足以說服評審的關鍵料理。選搭檔時，鄭淳豪與胡宇威「雙向選擇」成功配對；反觀，安心亞與陳勇孝再次組合失敗，鍾欣凌用哭腔喊道：「你從頭到尾都選陳勇孝，予晞都幫你哭了！」

料理準備過程同樣狀況連連，林予晞透露自己在練菜前一天不慎傷到手，儘管傷口已經過了三、四天但只要靠近爐火依舊會特別敏感。她與Jessica以「宮廷料理」為概念，並挑戰在法式吐司上製作拔絲焦糖，直接向鄭智善的「拔絲神技」下戰帖。

姚淳耀（左）、陳勇孝（右）。姚淳耀與陳勇孝端出一道「快要失傳的老台菜」。（圖／華視）

姚淳耀與陳勇孝則端出一道「快要失傳的老台菜」，運用水煮蛋搭配魚漿，看似簡單的料理，實則暗藏巧思，不僅要精準掌控熟度，還得進行塑形。姚淳耀坦言：「塑形讓我很擔心，而水煮蛋雖然簡單也練習很久，但希望比賽時不要出錯。」這道料理也讓鄭智善感到新奇。

胡宇威搭檔「雙向選擇」成功配對。（圖／華視）

進入吃評環節，也象徵大家最後一次站在這個分組舞台上。公布成績前，鍾欣凌透露，各組平均分數差距不到一分，甚至有兩組僅差零點七分，現場氣氛瞬間凝結。面對可能止步的結果，安心亞坦言：「能留到這裡的最後一集，我已經很有成就感了，我會把這份榮耀帶走。」

