安心亞怒喊「芋頭必須死」 陳庭妮吐舌回嗆：關你什麼事！

安心亞（中）吐槽敵隊料理，怒喊「芋頭必須死」。（圖／華視提供）

《星廚之戰》戰況持續白熱化，經過多輪激烈廝殺，目前晉級的9位菁英名廚與9位明星廚助，將在23日播出的最新一集，再次迎來殘酷淘汰環節。不同以往由評審決定，這次竟是讓選手們親手投票淘汰隊友，讓現場氣氛瞬間跌至谷底，壓力指數直接爆表。

胡宇威（右）潛入老婆陳庭妮陣營偷聽菜單。（圖／華視提供）

面對必須做出「生死抉擇」的艱難任務，主廚和廚助們個個面露難色，其中明星廚助陳庭妮更是紅著眼眶嘟嘴直呼：「我不知道啦！好難！」而主持人鍾欣凌在公布淘汰名單時，也難忍激動，忍不住淚灑舞台，可見賽制之殘酷。

廣告 廣告

回顧上周激烈的團體賽，兩大戰隊在限時內完成五道料理的艱鉅考驗，期間卻上演了爆笑又甜蜜的插曲！胡宇威竟悄悄潛入妻子陳庭妮的隊伍後方，上演「甜蜜間諜」戲碼偷聽軍情，讓陳庭妮當場又驚又氣又好笑，直接送上「愛的拳頭」並嬌嗔驅趕：「不要來干擾我們。」夫妻互動放閃笑翻眾人。

此外，比賽尾聲兩隊竟在評審身後「叫囂」起來，安心亞笑虧敵隊的甜點「芋頭不行耶！芋頭必須死」，犀利點評引爆笑點，沒想到敵隊的陳庭妮也毫不示弱，吐舌反擊：「關你什麼事！」也為緊張的氣氛帶來歡笑。敬請鎖定華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新的《星廚之戰》。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判 承審法官、檢察官背景嚇壞家長

搭機捷忘記拿提袋！她1小時後原座位尋回 感動喊：太感謝台灣的治安