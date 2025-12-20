安心亞意外濺血「中斷錄影」 硬撐返場竟2度掛彩

《星廚之戰》本周迎來關鍵轉捩點，距離晉級舞台只剩一步之遙。只是比賽過程中狀況連連，安心亞先是在備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止，只好緊急前往醫護站處理。

安心亞(右)意外切傷手爆血！鍾欣凌(左)立即上前關心（圖／華視）

回到賽場後，安心亞又在刨檸檬皮時因不熟練再度刮傷另一隻手，搭檔 Jessica 立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」這也是她首次在料理過程中受傷，但不僅沒有被打倒，反而笑說：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的。」

目前場上留下的六位頂尖名廚 Jessica 林佳蓉、余鑫源、施捷夫、Will 高郁皓、陳勇孝、鄭淳豪，將繼續與六位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音並肩作戰，攜手爭奪至關重要的「安全組」資格。

林予晞心酸自嘲自己是「世界上最爛的人」（圖／華視）

本週競賽主題為「風味結合」，每組必須融合兩種截然不同的味覺類型，包括「酸、甜、苦、辣、鹹、鮮」，不只考驗主廚功力，更是一場創意與味覺平衡的硬仗。抽籤現場氣氛緊繃，施捷夫一看到「甜」立刻苦笑求饒：「拜託不要糖，我真的不想再做甜點，這是我最不擅長的！」反觀 Will 高郁皓則躍躍欲試，直言這樣的題目「夠挑戰、也夠好玩。」

